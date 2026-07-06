Henderson, lesionado y evacuado en camilla en la celebración de Inglaterra

El centrocampista del Brentford se lesionó tras una mala caída al saltar una valla publicitaria haciéndose bastante daño en su brazo izquierdo, por lo que su presencia ante Noruega está en seria duda

La selección de Inglaterra celebró por todo lo alto su clasificación a cuartos de final del Mundial tras vencer a México en el Estadio Azteca por 2-3 e incluso alguno de los jugadores de los 'Tres Leones' se jugaron el físico, literalmente, en la celebración.

Este ha sido el caso de Jordan Henderson, que no jugó un solo minuto en el choque pero lo dio todo en la celebración hasta el punto de tener que ser evacuado en camilla del estadio mexicano. El centrocampista inglés sufrió una aparatosa caída cuando intentaba saltar una valla publicitaria durante el festejo de los jugadores de la selección inglesa con los hinchas por la clasificación a los cuartos de final del Mundial en Ciudad de México.

La caída sin control del jugador del Brentford causó alarma entre los asistentes del entrenador Thomas Tuchel y sus compañeros, que rápidamente llamaron a los médicos de la selección para que acudieran hasta el lugar. Parece ser que el jugador resbaló a la hora de saltar la valla y cayó de forma violenta contra el suelo haciéndose daño en su brazo izquierdo, aunque todavía no se conoce el alcance de la lesión.

Finalizado el durísimo partido que los 'Tres Leones' ganaron con diez jugadores a México por 2-3 en el estadio Azteca, los jugadores fueron a un sector de estadio en cuya tribuna estaban concentrados los hinchas ingleses.

Mientras los jugadores gritaban arengas, saltaban y bailaban, el exjugador del Liverpool perdió el equilibrio cuando buscaba superar una anuncio y ante el impacto quedó la sensación de que se hubiera lesionado.

Minutos antes, tras el pitido final, el jugador de 36 años había manifestado a periodistas que el clima tenso del apartido "no se compara con nada" de lo que había jugado antes. "La energía del Azteca es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", expresó.

Bellingham y Kane destacan el orgullo inglés

El centrocampista Jude Bellingham, autor de un doblete en apenas dos minutos, afirmó que la clasificación de Inglaterra para los cuartos de final del Mundial en pleno estadio Azteca quedará grabada en su carrera.

El futbolista de 23 años destacó el valor futbolístico del máximo estadio mexicano y la resiliencia de su selección para doblegar a un rival que los apremió, según dijo a periodistas al término del partido. El triunfo por 2-3, sobre el Tri, a su juicio, fue "una prueba de carácter absoluto", hasta porque los Tres Leones jugaron con 10 durante más de 40 minutos por la expulsión de Jarell Quansah.

Por su parte, el delantero y capitán de la selección inglesa, Harry Kane, afirmó tras derrotar a México 2-3 que fue "un partido de locos", en el que tuvieron todo en contra, pero que supieron "encontrar la forma de ganar".

"Fue un partido de locos. Tuvimos que luchar y encontrar la forma de ganar. Solo he podido cantar, no puedo hablar. A pesar de tener todo en contra, encontramos la forma de conseguirlo", dijo Kane, totalmente afónico.

El delantero que anotó, de penalti, su sexto gol en el torneo e iguala al alemán Gerd Müller, con 14 goles en total, en la relación de goleadores históricos, se mostró disconforme con el penalti que pitaron en contra de Inglaterra por una entrada suya al mexicano Brian Gutiérrez.

"Creo que llegué antes al balón. El árbitro pitó mucho en nuestra contra, aunque al final no importó, así que estoy contento", dijo Kane que calificó como "un apoyo increíble, asombroso", el ánimo que recibió el equipo de sus aficionados.