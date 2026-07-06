Rubén Vargas aplaza su futuro hasta después del Mundial: "Estamos listos"

El extremo suizo es una de las grandes bazas del Sevilla FC para hacer caja este verano, pero por ahora se encuentra centrado en un torneo en el que está brillando y buscará mañana martes el pase a los cuartos de final frente a Colombia

Después de que Orjan Nyland se erigiese en el héroe de Noruega en la histórica clasificación ante Brasil, el Sevilla FC sigue muy atento a un Mundial donde tiene otros dos representantes que sí siguen perteneciendo a su disciplina, pues el único beneficio ya con el meta nórdico procede de la compensación económica que abona la FIFA por cada día que pase en el torneo. Así pues, el foco desde Nervión apunta a Suiza, que mañana martes buscará el pase a los cuartos de final frente a Colombia (22:00 horas) con Rubén Vargas y Djibiril Sow en sus filas.

Todas las miradas puestas en Rubén Vargas

Especialmente relevante está siendo el papel del extremo en el combinado helvético, con el que suma dos goles y una asistencia en cuatro partidos. Un rendimiento en un escaparate único que está sirviendo para revalorizar a uno de los mayores activos de la entidad sevillista, obligada a vender un verano más para aliviar su delicada situación económica y poder inscribir a sus nuevos fichajes.

Su temporada en el Sánchez-Pizjuán no ha sido la mejor. Lastrado por las lesiones, vio frenado su buen comienzo y acabó el curso con tres goles y seis asistencias en 25 partidos. Pero Rubén Vargas se ha puesto las pilas para adaptarse a lo que le pide su seleccionador, Murat Yakin, también en lo que a sacrificio defensivo se refiere.

El trabajo que le pide Murat Yakin y sus convicciones religiosas

"Mientras todos sepan que también tienen que trabajar puede funcionar. Así es como debemos continuar. Me he entrenado para hacerlo. Me ayuda a meterme en el partido", señaló sobre ese intenso trabajo que el técnico suizo pide a sus jugadores de ataque, destacando esa implicación del grupo como uno de los factores clave para explicar el buen papel desarrollado por la 'Nati' hasta el momento, después de pinchar ante la débil Qatar en el estreno.

"Todos queremos ganar y ser honestos entre nosotros. Eso es lo que hace a un buen equipo. Ahora mismo es fácil porque las cosas van bien", señaló, revelando además que a nivel personal se aferra a sus creencias religiosas, las cuales quedan patente en sus celebraciones, para hacer frente a las adversidades. "La fe me da fuerza. Y siempre está ahí, incluso en los malos momentos", destacó.

Espera un duelo caliente frente a Colombia, con "provocaciones"

Centrado, por tanto, en el duelo ante Colombia, Rubén Vargas es consciente de que el combinado cafetero contará con un mayor apoyo en Vancouver, pero confía en lograr un billete para meterse entre las ocho mejores selecciones del mundo. "Habrá muchos colombianos, pero tendremos que luchar contra eso también. Puede que haya algunas provocaciones. Tenemos que estar preparados para eso. Sin duda, estamos listos", sentenció.

La cantidad que pide el Sevilla FC y los clubes interesados

Será después del Mundial cuando comience a aclararse el futuro del extremo, por el que el Sevilla FC espera ingresar al menos 15 millones de euros. De hecho, esa fue la cantidad por la que estuvo a punto de marcharse hace un año al Villarreal, si bien la propuesta del 'submarino' fue rechazada al producirse en las últimas horas del mercado, sin margen ya para reaccionar y firmar a un sustituto.

Ahora, el último en interesarse en su situación ha sido el Brighton inglés, que además de su poderío económico cuenta con la baza de poder ofrecerle jugar en Europa la próxima campaña (competirá en la Conference League). Una opción a priori más atractiva que la del Trabzonspor turco, que además recelaba de su historial de lesiones. Mientras tanto, en el Sevilla FC cruzan los dedos para que su jugador vuelva a brillar ante Colombia, lo que ayudaría a provocar una subasta sin duda beneficiosa para sus intereses.