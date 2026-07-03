Rubén Vargas sigue brillando en el Mundial y el Sevilla se frota las manos

El extremo volvió a ser titular en la victoria de Suiza sobre Argelia en dieciseisavos de final (2-0) y, aunque está vez no marcó, se confirmó como uno de sus futbolistas ofensivos más desequilibrantes junto a Mazambi

Un verano más, el Sevilla FC necesita vender a toda costa para minimizar las pérdidas lo máximo posible y aliviar con ello una delicada situación económica que tiene su aspecto más preocupante en el estrechísimo límite salarial impuesto por LaLiga. A día de hoy, ni siquiera podría inscribir a sus tres fichajes, todos ellos firmados a coste cero (Guridi, Juan Iglesias y Sangante). Por ello, se mueve en el mercado a jugadores como Akor Adams, con una oferta por ahora insuficiente del Venezia, y Rubén Vargas, que está aprovechando el escaparate único que representa el Mundial para reivindicarse y de ese modo revalorizarse.

Rubén Vargas se revaloriza en el Mundial

Pese a que llegó sin haber ofrecido su mejor nivel en la recta final de LaLiga con el conjunto nervionense, después de una campaña en la que se ha visto lastrado por las lesiones, el ex del Augsburgo fue titular en estreno ante la Qatar de Julen Lopetegui (1-1). Y aunque Murat Yakin lo mandó el banquillo tras ese dubitativo debut de Suiza, se resarció en el segundo choque frente a Bosnia y Herzegovina saliendo desde el banquillo, con un gol y una asistencia para el 1-4 final.

Ese rendimiento le devolvió al once en el cierre de la primera fase y Rubén Vargas volvió a responder a la confianza de su seleccionador con su segundo tanto en el torneo frente a la anfitriona Canadá, contribuyendo de forma decisiva al 2-1 que sirvió para que el combinado helvético acabase como primero de grupo y accediera a los dieciseisavos de final. En dicha ronda la esperaba Argelia, que nada ha podido hacer para evitar una victoria histórica de Suiza, pues por vez primera en sus participaciones en un Mundial ha conseguido superar una ronda eliminatoria.

Lo ha hecho de nuevo con Rubén Vargas como titular y como uno de sus futbolistas más desequilibrantes. Sus internadas por banda y sus acercamientos al área, junto a los de Manzambi por el otro costado, fueron la principal vía de peligro de una selección que se adelantó a los 10 minutos por medio de Embolo. El 2-0 definitivo, por su parte, llegó nada más comenzar la segunda mitad, obra de Ndoye desde la frontal, tras un rechace de la zaga argelina.

Dibril Sow se quedó sin minutos

Para defender el resultado, Yakin apostó ya en la recta final por reservar tanto a Mazambi, asistente en el 1-0, como a Vargas, suplido por Rieder en el minuto 72. Quien no tuvo minutos, en cambio, fue Djibril Sow, que está teniendo un rol secundario al haber participado en dos de los cuatro encuentros disputados, solo uno de ellos, el decisivo ante Canadá, desde el inicio.

Ahora, Suiza espera ya rival en octavos de final, el cual conocerá este viernes, saliendo el mismo del enfrentamiento entre Colombia y Ghana. Uno de ellos será su rival el próximo martes 7 de julio, también en Vancouver, en busca de un billete que le permita colarse entre los 8 mejores del campeonato.

Los planes del Sevilla FC con Rubén Vargas

Cabe recordar que en Nervión esperan ingresar en torno a 15 millones de euros por Rubén Vargas, tres por encima del valor de mercado que le otorga actualmente la web especializada Transfermarkt. Es la misma cantidad que ya exigió el pasado verano y a la que el Villarreal se acercó en las últimas horas del mercado, si bien desde el Sánchez-Pizjuán no cedieron tras haber vendido ya a Lukébakio y no tener margen para firmar a un relevo de garantías.

En este mercado ha sido el Trabzonspor turco el primero en salir a la palestra como interesado en el internacional suizo, aunque ESTADIO Deportivo ya informó de que el club otomano recela de su historial de lesiones. Su buen rendimiento en el Mundial, no obstante, podría hacer que le salgan más 'novias', como espera y desea el Sevilla FC, pues cualquier puja sería sin duda beneficiosa para sus intereses.