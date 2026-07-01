El Venezia presiona al Sevilla filtrando un supuesto acuerdo con Akor Adams

Aunque el delantero nervionense desmintió el pasado domingo las noticias que llevan una semana inundando la prensa deportiva italiana, desde la ciudad de los canales insisten este miércoles en transmitir una total sintonía con el nigeriano a la espera de conseguir una rebaja en el precio transmitido desde el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Venezia FC sigue preparando su vuelta a la Serie A, después de consumar su ascenso el pasado mes de mayo, y sigue empeñado en el fichaje de Akor Adams. El delantero del Sevilla FC se ha convertido en la gran prioridad del club de la capital del Véneto, que busca asentarse en la máxima categoría del Calcio después de no lograr echar raíces en las dos veces anteriores que subió (2021 y 2024).

Tanto es así, que ya trascendió una primera oferta que se quedaba muy lejos de las expectativas del club nervionense, a quien tratan de presionar filtrando un supuesto acuerdo con el internacional nigeriano a pesar de que éste desmintió esas informaciones hace unos días. Así cabe entender las informaciones que publican este miércoles varios medios deportivos de Italia asegurando que desde el Venezia FC insisten que van muy en serio e incluso dan por encarrilado un acuerdo personal con Akor Adams.

Con esa carta supuestamente en la manga, ahora confían en hacer lo propio con el Sevilla FC. O, lo que es lo mismo, están intentando rebajar el precio de 20 millones de euros que el necesitado club blanquirrojo ha remitido a todos los que han preguntado por el traspaso del africano y que por el momento se encuentran demasiado lejos de los 10 millones que habrían ofrecido desde la ciudad de los canales.

Akor Adams, el mejor activo del Sevilla: ha triplicado su valor de mercado en un año

Tras vivir un accidentado inicio de su etapa como sevillista, enlanzando varias lesiones que apenas le dejaron mostrarse en la segunda mitad de la 24/25, ha ofrecido unas factibles expectativas para que el Sevilla FC recupere la inversión de 5,5 millones de euros que realizó para ficharle del Montpellier HSC y que además pueda cazar la tan necesaria plusvalía que aporte oxígeno.

Sus 10 goles y tres asistencias con el Sevilla FC en LaLiga EA Sports 25/26 y su poderosa irrupción con la selección absoluta de Nigeria (seis dianas en 15 partidos) le han revalorizado de manera notable: con contrato en vigor hasta 2029 y un salario sencillo de mejorar, el portal Transfermarkt le tasa en 15 millones de euros. Supone un incremento de 10 millones con respecto a julio de 2025 y le coloca como el mejor activo de la plantilla. Además, sube tres kilos con respecto a marzo, cuando ya pasó de 7 a 12 después de firmar una gran Copa de África.

El delantero nigeriano desmiente los rumores: "No estoy pensando en un traspaso"

"Es normal que durante este periodo haya rumores de movimientos de transferencias para un montón de jugadores y no sólo míos. Estoy contento de que mi trabajo sea reconocido pero no hay nada", apuntaba el propio Akor Adams en unas declaraciones efectuadas a Footy-Africa después de ser preguntado por un posible acuerdo con el Venezia FC.

"No he hablado con mi agente y no me tomo muy en serio estas cosas porque ahora mismo es tiempo para relajarme y recargar las pilas para la próxima temporada. No logramos nuestros objetivos la pasada campaña, así que el foco lo tengo puesto en ver cómo podemos pelear por estar en puestos europeos en la próxima. Ése es mi objetivo y no estoy pendiente ni pienso en rumores de traspaso", señaló el delantero este pasado fin de semana. De manera paralela, ha compartido imágenes en redes sociales para mostrar que dedica sus últimos días de vacaciones en ponerse a tono para iniciar la pretemporada con el Sevilla FC.