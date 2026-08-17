La Prórroga de Estadio Deportivo 4x01: El Sevilla suma la primera victoria, el Real Betis prepara el inicio liguero y Rodri llega a Barcelona

Programa número 1 de la cuarta temporada de 'La Prórroga de ED', la apuesta audiovisual de ESTADIO Deportivo.

Programa número uno de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Luis Penella, y en esta ocasión con Antonio Medina y Aitor Torvisco como invitamos.El regreso de Laliga, los últimos coletazos de la pretemporada y el mercado de fichajes, grandes protagonistas del programa de hoy.

Este programa es el número 148, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos,México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo , los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier parte del mundo y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.