Pistas y certezas confirmadas en la operación del Betis para firmar a Fábio Silva

El amistoso con la Roma del sábado confirmó su segundo plano, pero también su condición de única alternativa arriba, lo que condiciona su salida y las pretensiones del Betis para su fichaje, sujetas a movimientos previos en el Borussia

La posibilidad de que Fábio Silva recale en La Palmera depende de que se produzcan una serie de circunstancias directamente relacionadas para que sea viable la fórmula propuesta desde La Palmera.

El luso ocupa un lugar de privilegio en la 'short list' para la delantera, hasta el punto de que a principios de semana el CEO, Ramón Alarcón, y el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, se desplazaron a Alemania para sentarse 'in situ' a negociar a la gerencia germana y mostrar formalmente su intención de conseguir la cesión con opción a compra.

Sin embargo, se toparon con que en el Signal Iduna Park mantienen su posición de hacer caja con su traspaso, con un precio que ronda los 20 millones de euros, entre otras cosas, porque, a día de hoy, Fábio Silva se erige en la única alternativa al delantero titular, Guirassy.

Menos competencia en ataque para Fábio Silva, pero el mismo rol

Y es que Adeyemi se ha marchado este verano al Barça por 22 millones y Niko Kovac ha decidido reconvertir a carrilero Maximilian Beier, punta que la campaña pasada marcó 10 goles en 44 partidos.

Por ende, el portugués cuenta con menos competencia para disfrutar de protagonismo, pero, aun así, en pretemporada no se ha escapado del segundo plano a la sombra de Guirassy, como quedó de manifiesto nuevamente en el último amistoso del Borussia Dortmund, que empató este sábado con la Roma por 2-2 en su primer choque como local en pretemporada.

El objetivo bético partió de suplente en el último amistoso del Borussia

De ese modo, empezó el choque en el banquillo y entró en el terreno de juego en el minuto 59' en lugar, precisamente de Guirassy para ocupar la punta de lanza. El de Oporto se mostró activo y participó en varias acciones ofensivas, con un disparo a portería, pero no logró anotar para dejarse ver.

En este sentido, este rol de segunda opción para el ataque provoca que antes de desprenderse de Fábio Silva el Borussia necesita garantizar competencia en ataque para Guirassy con otro punta, pues, de lo contrario, difícilmente podrá dar salida al objetivo heliopolitano, ahora mismo en una encrucijada. Christopher Nkunku es uno de sus objetivos para la vanguardia.

Por un lado, Silva sabe que podría disfrutar de más minutos, pero también que el acceso a la titularidad continúa siendo complicado, y que quizás en Heliópolis ganaría en protagonismo al tratarse de un perfil completamente diferente a Cucho Hernández.

Previsión de resolverse en el epílogo del mercado

Su voluntad resultará fundamental para resquebrajar la intransigencia actual del Borussia y apurar hasta el final de mercado con la esperanza de conseguir una cesión con opción a compra, por ahora aún lejana. Las cartas están sobre la mesa y, seguramente, este asunto, en una dirección u otra, se resolverá en el epílogo de esta ventana. Obviamente, en La Palmera están pendientes de otros frentes abiertos para el ataque.