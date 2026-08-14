Paso al frente del Betis por Fábio Silva con conversaciones directas con el Borussia Dortmund

Dirigentes béticos se desplazaron a Alemania para posicionarse formalmente en la carrera por el luso, que ve con buenos ojos esta opción, a la espera de que el Borussia transija con dirección a la fórmula puesta sobre la mesa

Que Fábio Silva gusta mucho en La Palmera se sabe desde hace tiempo, pues, como desveló ESTADIO Deportivo, ya lo tanteó en verano y también que se encuentra en la agenda de Manu Fajardo para este verano a tenor de que, como aseguraron a este medio en mayo, el director deportivo y Manuel Pellegrini "adoran" al delantero portugués.

Hace unos días, el nombre del punta volvió a ganar fuerza en la órbita heliopolitana junto al de otro equipo español, la Real Sociedad, y hoy ha trascendido que el Betis ha dado un paso al frente con Fábio Silva a sabiendas de que puede tratarse de una opción para la delantera más viable a día de hoy que otras de las señaladas en la agenda, como la de Kévin Denkey, a día de hoy "complicada".

Viaje del Betis a Alemania para negociar con el Borussia Dortmund

En este sentido, durante estos días se ha producido contactos formales e 'in situ' con los gestores del Borussia Dortmund para posicionarse en la carrera por el ariete oriundo de Oporto. Tanto es así que, como apunta ABC, una representación verdiblanca, liderada por el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, se desplazaron a principios de semana a Alemania para tratar de avanzar en el fichaje de Fábio Silva, convertido ahora mismo en la preferencia para el delantero de Champions a tenor de cómo marchan otras operaciones.

En Heliópolis, conocedores de que la Real Sociedad ha avanzado en las conversaciones, ha tomado la iniciativa y ha tomado posiciones seriamente como uno de los candidatos a hacerse con los servicios del punta luso.

De esta forma, en el Betis se confía en que el Borussia Dortmund abandone su exigencia de un traspaso para recuperar ya la inversión de 22,5 millones o parte de ella realizada el verano pasado a favor de una cesión, que podría ser remunerada, con opción de compra o con obligación en función de objetivos, la única factible ahora en Heliópolis si no hay una gran venta.

La decisión del Fábio Silva, clave

Punto en el que resultará clave la voluntad del jugador, que presione o no para salir del Signal Iduna Park y cumplir su deseo de volver a LaLiga española. Lo cierto que ayer desde Alemania se apuntaba que Silva se está planteando darse una nueva oportunidad para disfrutar de protagonismo en Dortmund, pero la realidad es que su situación apenas ha cambiado con respecto al curso pasado, pues continúan en plantilla los dos puntas que tenía por delante, Guirassy y Beier.

A ESTADIO Deportivo le consta que a Fábio Silva le seduce la vía bética, de lo contrario, el Betis no se habría lanzado a conversar con el Dortmund, y ve con buenos ojos esta vía si existe acuerdo entre clubes, más si cabe por la posibilidad de disputar la Champions League. A priori, le atraería más que la posibilidad de recalar en Anoeta. De momento, todo queda pendiente de su decisión y, por supuesto, de la del Borussia. Los verdiblancos ya han puesto sus cartas sobre la mesa.