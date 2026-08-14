Así está la negociación por Kévin Denkey: oferta, dos versiones, la postura del Betis...

Fuentes muy próximas al delantero aseguran que el Betis ya ha presentado una propuesta al Cincinnati mientras siguen las negociaciones con el futbolista, pero lo ven "complicado" por la decisión verdiblanca

El Betis trabaja a contrarreloj para firmar al delantero de Champions y Kévin Denkey continúa entre las opciones predilectas de la dirección deportiva verdiblanca, aunque ahora mismo las circunstancias económicas verdiblancas y las pretensiones de su club, el Cincinnati de la MLS, lo convierten en una opción compleja en lo que resta de mercado.

Tanto es así que solo sería factible si el Betis realiza una gran venta que le permita realizar un desembolso considerable para el ataque, teniendo en cuenta que en Heliópolis, como reveló esta redacción, se había puesto como tope 15 millones fijos para el ariete.

Mientras se produce o no este traspaso, con Natan como principal opción, fuentes muy próximas al delantero togolés insisten a ESTADIO Deportivo en que continúan las conversaciones entre las partes, aunque a día de hoy se muestran menos optimistas que semanas atrás por la posición adoptada por el club verdiblanco, que a su vez filtra que no hay negociaciones a dicho nivel.

El círculo de Denkey asegura que "el Betis no quiere gastar mucho dinero"

En este sentido, el entorno de Denkey traslada a ESTADIO Deportivo que se trabaja en que los dos clubes alcancen un acuerdo para después cerrar las condiciones con el futbolista, que ve con muy buenos ojos recalar en La Palmera, si bien es obligatorio cuadrar los números para encajar su salario y la inversión que supondría su incorporación.

De esta manera, reconocen que a día de hoy es complicado que haya fumata verdiblanca, tanto en cuanto "el Betis no quiere gastar mucho dinero" en el traspaso y no llegaría a lo que pide la entidad estadounidense, que ahora estría exigiendo al rededor de 20 millones.

Propuesta ratificada por su entorno y negada por el Betis

No obstante, estas mismas fuentes señalaron hace tres semanas a este medio que los heliopolitanos estaban preparando una oferta para presentarla y ahora aseguran a ED que ya la habría realizado, confirmando además, las cifras apuntadas por el periodista Álex Mérida.

Según ratifican desde su círculo, el Betis ha trasladado una proposición que alcanza los 14 millones fijos más cuatro en variables, lo que le situaría dentro del margen de acción planeado por los verdiblancos siempre y cuando se den las condiciones antes comentadas para tirar de chequera para la delantera en el ocaso de esta ventana estival. Cabe decir que la versión transmitida por el Betis no incluye dicha propuesta, sí corroborada por fuentes de la operación.

Lo cierto es que los contactos permanecen y en La Palmera exploran sus opciones de atar a una de sus preferencias para la punta de lanza, pero sin hacer un dispendio fuera del guion a tenor también de su ficha y de que, obviamente, baraja otras alternativas que también convencen a los técnicos.

Tres partidos seguidos sin marcar

Tras retomar la competición al máximo nivel y con el olfato goleador muy afinado, pues marcó en los dos primeros partidos tras el parón por el Mundial, el punta de Lomé acumula tres encuentros sin ver portería, uno en la MLS ante el San Jose Earthquakes y dos en la Leagues Cup ante Pumas UNAM y Atlas. Las negociaciones para resolver su futuro inmediato podrían estar haciendo mella en el rendimiento del delantero.