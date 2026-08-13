El 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, impactados con el terremoto que ha asolado colombia

El delantero de Pereira, una de las zonas más devastadas, y el mediocentro de Marmato se solidarizan con sus compatriotas y, tras haber colaborado económicamente desde la distancia con los afectados, piden ayuda internacional, al menos con el consuelo de que sus familias están bien

Los dos jugadores colombianos del Real Betis se han referido este jueves en los medios oficiales del club al terremoto que ha afectado a su tierra y que deja ya camino de 300 fallecidos y un sinfín de desaparecidos. No son días para hablar de fútbol, precisamente, aunque el inicio de LaLiga asoma a la vuelta de la esquina. Tanto Juan Camilo Hernández como Nelson Deossa aparcaron momentáneamente la actualidad deportiva, con el regreso a los terrenos de juego con gol incluido del primero el pasado fin de semana y los rumores sobre la salida del segundo aún candentes, para hablar sobre la catástrofe natural con epicentro en San José del Palmar, muy cerca de la ciudad natal del 'Cucho'.

"La verdad es que estoy muy triste por lo ocurrido; es muy devastador ver todas las imágenes desde lejos; es un poco... Da un poco de impotencia estar aquí y no poder ayudar de la manera que pudiese, pero bueno, por una parte la tranquilidad de que toda mi familia está bien, sin daños materiales tampoco, aunque eso es secundario. Primero, la vida, y están todos bien, y nada, como te dije, ha sido un desastre todo. Pereira ha sido una de las ciudades más damnificadas, más horrorizadas por esto y, bueno, mandar un saludo muy especial a ellos y a todas las demás ciudades que sufrieron este terremoto", aseguraba el nuevo dorsal 9.

El mediocentro incidía en esta idea de su colega y compatriota: "La verdad es que mi familia está muy bien también, gracias a Dios; muchas gracias por preguntar. Mi pueblo (Marmato) no se vio afectado como tal por lo sucedido, pero obviamente muy conmovidos por este suceso, como dice mi compañero; da un poco de impotencia estar acá y no poder ayudar mucho más de cerca a esas personas que más lo necesitan ahora, pero bueno, agradeciéndole a Dios que mi familia está bien y que obviamente dé mucha fuerza, mucha sabiduría a aquellas familias afectadas, que obviamente sé que están pasando por un momento difícil".

Pereira, muy cerca del epicentro

"Al final lo he vivido todo muy cerca, aunque no a la vez, porque estoy aquí, pero sí he estado en comunicación con mi familia y las imágenes y todo lo que te aparece en redes sociales es para ponerse muy triste. Tengo un par de amigos que no aparecían en todo el día, aunque gracias a Dios aparecieron en la noche. Es muy triste que tengamos que vivir estas situaciones, pero nosotros los colombianos somos siempre echados para adelante y nosotros siempre nos ayudamos entre nosotros, y, la verdad, ver tanta gente de alrededor, de fuera, ayudando, dando una voz de aliento, ha sido increíble; y estoy muy seguro de que saldremos de esta situación", apuntaba el 'Cucho' Hernández.

Solidaridad entre colombianos

"Sí, la verdad es que, como lo dice el Cucho, el pueblo colombiano es gente muy unida a la hora de que pasen estas situaciones; como dicen por ahí, la unión hace la fuerza. Entonces, creo que hoy es donde más debemos estar unidos. Obviamente, nosotros desde acá pues apoyamos con lo que podemos; nos gustaría estar allá físicamente para poder ayudar, así sea levantar un bloque, pero bueno, es lo que nos toca y, nada, siempre deseando lo mejor para todos y esperemos que puedan encontrar a las personas que están desaparecidas y que las que están desaparecidas puedan estar vivas", añadía Nelson Deossa.

Muchos días en los que hará falta ayuda

"Sí, pues mira: ahora entra la etapa de la reconstrucción. Hubo muchos daños, muchos edificios caídos, muchos negocios de las personas, casas de personas, que están durmiendo en la calle. Ahora es donde tenemos que ayudar mucho más; nosotros personalmente ya hemos ayudado con lo que nos corresponde. Obviamente nosotros invitamos a todos los colombianos y no colombianos también que quieran ayudar, que quieran aportar desde la distancia, bienvenido sea. Al final cada ayuda, cada granito de arena, es importante, y seguro que nosotros lo vamos a agradecer. Nosotros somos muy agradecidos, así que, bueno, nosotros desde la distancia no podemos ayudar de cierta manera, pero sí podemos ayudar económicamente. Ya hemos ayudado con algo, pero creo que estamos a tiempo de invitar a la gente a que nos puedan ayudar por ese lado", finalizaba el artillero 'cafetero'.

Un mensaje para el pueblo colombiano

"No, nada, la verdad que invitarlos, como dice Cucho, a que se sumen a esta gran y noble causa; creo que cada granito, cada gota, sirve muchísimo, y más ahora que es cuando más lo necesitamos. Entonces es eso: pedirles de corazón que ayuden con esta gran causa, que la verdad es que Dios se lo ha de bendecir muchísimo, que les multiplicará sus finanzas también y que esperamos que de corazón lo hagan", apostillaba el mediocampista.