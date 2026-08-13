El Inter anuncia el fin de las negociaciones con Bakambu: no hay acuerdo y sigue libre

El club brasileño emitió una nota oficial en la que reconocía las negociaciones pero que al mismo tiempo no han llegado a buen puerto, por lo que comenzará a explorar otras opciones para su ataque; el exverdiblanco tendrá que buscar ahora otro destino

Reconocía hace un par de días el director deportivo del Internacional de Porto Alegre, Fabinho Soldado, que estaban en conversaciones con Cédric Bakambu para convertirlo en su nuevo delantero después de su salida a coste cero del Real Betis, pero la negociación ha saltado por los aires y no parece que el delantero africano vaya a acabar en Brasil.

"Estamos siendo creativos, tratando de buscar soluciones, mejorando aún más el equipo dentro de nuestras posibilidades, para que Paulo (Pezzolano) consiga escalar posiciones, conseguir mejores opciones y eso es lo que hemos hecho. Llegó el portero, llegó Maripán, Caleb, que todavía está en el proceso de adaptación y esperamos, sí, la ventana de fichajes es una ventana larga y dentro de lo que sea posible, de nuestras posibilidades, estamos muy atentos para conseguir hacer las contrataciones que sean posibles", explicaba el dirigente brasileño pero parece que esas fórmulas imaginativas no han servido de mucho.

De hecho, ha sido el propio club, el Inter de Porto Alegre, quien ha confirmado oficialmente que las negociaciones con Bakambu han finalizado tras no alcanzar un acuerdo. "Les informamos que las negociaciones para la firma del atleta Cédric Bakambu han finalizado oficialmente. No se alcanzaron las condiciones para la conclusión de la negociación entre las partes", escribió el equipo de Rio Grande do Sul, por lo que no puede quedar más claro.

Bakambu sigue siendo agente libre

Cédric Bakambu era una de las tres opciones que el Inter mantenía para su delantera, junto al sueco Niclas Eliasson, del AEK de Atenas, y el paraguayo Álex Arce, del Independiente Rivadavia, con los que ahora intentará avanzar el cuadro brasileño.

En lo que respecta al exbético, sigue libre y a la espera de poder concretar algunas de las otras ofertas que tiene para llegar libre, y motivo por el cual solicita un buen salario. De hecho, se informó desde Brasil que el Inter de Porto Alegre le ponía sobre la mesa un salario de 100.000 euros mensuales y que el acuerdo podría estar por lo que todo hace indicar tras la ruptura de las negociaciones que o bien el jugador solicitaba una cantidad más alta o el Inter no llegaba a esa cifra anunciada anteriormente como cantidad fija.

El pasado mercado de enero ya pudo salir del Betis pero Bakambu apostó por agotar su contrato y así tener más poder de decisión. Entonces le tantearon clubes como el Real Oviedo y el Alavés, aunque también el Genoa de la Serie A italiana.

Otros clubes ligas más exóticas como el Beijing Gouan chino, el Olympiacos griego a los turcos del Bursaspor y el Galatasaray también realizaron movimientos por el congoleño, por lo que su futuro todavía es incierto.

Los registros de Bakambu en la 25/26

A sus 35 años, Bakambu cerró la pasada temporada en el Betis perdiendo bastante protagonismo, firmando cuatro goles y tres asistencias en 27 partidos (1.175 minutos en total). Su participación en el Mundial, además, tampoco fue muy relevante aunque fue titular en los tres encuentros de la fase de grupos, siendo sustituido en todos ellos en la segunda mitad, y se quedó sin minutos en el choque de dieciseisavos, en el que la República Democrática del Congo cayó eliminada por 2-1 ante Inglaterra.