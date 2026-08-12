Monchi admite que Marc Roca le gusta, pero lo descarta para el Espanyol: "En ningún momento..."

El ex director deportivo del Sevilla ha repasado la actualidad 'perica' y zanjado los rumores sobre el presunto interés blanquiazul en la repatriación del mediocentro verdiblanco

"Ni lo estamos barajando ni lo hemos barajado en ningún momento". Así de contundente se ha mostrado este miércoles en rueda de prensa el director deportivo del RCD Espanyol, un Ramón Rodríguez Verdejo que se refería al hipotético interés blanquiazul en la repatriación del mediocentro del Real Betis Marc Roca, formado en Cornellà-El Prat y en su disciplina hasta 2020, cuando fue traspasado al Bayern de Múnich por 9 millones de euros. Salía al paso Monchi de las informaciones que vinculan este verano al de La Granada con su ex equipo, que tiene a priori su demarcación bien cubierta y no fichará ahí salvo que haya salidas inesperadas.

"A día de hoy en su posición tenemos jugadores; creo que Urko González de Zárate, Pol Lozano, Gabi (Moscardo), Rafel (Bauzà) y Edu Expósito, que pueden jugar por enmedio, vamos bien. Y creo que no es una posición que se vaya a reforzar. Marc Roca es un jugador que, evidentemente, me gusta y que sé que a la afición 'perica' le gusta, porque además tiene pasado 'perico', pero no ha sido nunca un objeto de posibilidad", añadía el isleño acerca del ex del Leeds United, que tiene contrato en La Cartuja hasta el 30 de junio de 2029 y, en principio, cuenta con la plena confianza de Manuel Pellegrini.

No en vano, el de la comarca del Penedès disputó el curso pasado 40 partidos oficiales como verdiblanco, en los que anotó un gol y brindó tres asistencias, con sólo tres tarjetas amarillas y ninguna expulsión en 2.717 minutos. Si no hay cambios en la hora de ruta, a falta de que se contrate un pivote para cubrir la marcha de Sofyan Amrabat, tanto Facundo Bernal como el catalán serán las referencias defensivas en la 'sala de máquinas', con permiso de un Gnangoro Bouare que colecciona ofertas, siendo Álvaro Fidalgo y Pablo Fornals las alternativas más creativas a la espera de lo que ocurra con Nelson Deossa y Dani Ceballos.

Asume las críticas, pero se da por satisfecho por dentro

"Entiendo y convivo con ello (se refiere a las críticas); que la gente pueda estar preocupada o pueda querer otro tipo de fichaje. O pueda querer otros jugadores o le guste que traiga uno o que traiga a otro. Pero yo creo que al final la gente lo que nos va a pedir es que se ganen partidos. Si no se ganan, pues no habremos hecho un buen trabajo. Y, si se ganan, pues estarán contentos", terminaba durante la presentación de Unai Núñez al respecto Monchi, que afronta su primera temporada al frente de la planificación del RCD Espanyol con el reto de olvidar las apreturas clasificatorias y pensar muchos años después en objetivos más ambiciosos.