Joan Jordán se confiesa tras fichar por el Estrela Amadora: "Lopetegui", "mi primer año en Sevilla" y "la final de Budapest"

El centrocampista catalán deja el Sevilla tras llegar en 2020 y en un cuestionario para que la afición del Estrela Amadora lo conozca mejor, desvela cómo el club de Nervión le ha marcado en su carrera

Joan Jordán ya es historia en el Sevilla Fútbol Club. El centrocampista catalán ha puesto punto y final a su etapa en Nervión siete años después de su llegada tras alcanzar un acuerdo con el Estrela Amadora de Portugal.

En la tarde de ayer se hacía oficial el acuerdo entre ambos clubes después de que Joan Jordán hubiera recibido un día antes el visto del club para viajar hasta Amadora, ciudad que en la periferia de Lisboa, para pasar las pruebas médicas y firmar su contrato.

De esta forma, el Sevilla se libra de uno de los contratos más altos que tenía desde la época de Monchi y Julen Lopetegui, aunque como ya se hemos publicado en ESTADIO Deportivo, el futbolista no perdona un solo euro de su contrato, por lo que la entidad nervionense ha tenido que hacer cargo de parte de su ficha.

Así, tras ser anunciado por el Estrela Amadora, el club portugués ha publicado en su cuenta de Instagram un vídeo para que su afición conozca mejor al nuevo centrocampista 'tricolor', que ha dejado algunos guiños a su etapa en el Sevilla. Por ejemplo, al ser preguntado sobre cuál ha sido el mejor entrenador que ha tenido en su carrera, Jordán no dudó: "Julen Lopetegui".

No en vano, con el de Asteasu en el banquillo de Nervión el Sevilla consiguió tres clasificaciones consecutivas para la Liga de Campeones vía LaLiga, algo que nunca antes había logrado en su historia, además de ganar el título de la Europa League en la final de Colonia 2020 frente al Inter de Milán.

De hecho, esa fue su primera temporada en el Sevilla, cuando llegó fichado desde Eibar, y a juicio del propio Jordán, la mejor campaña de su carrera futbolística. "Quizás mi primer año en el Sevilla", asegura el catalán, que ese año jugó prácticamente todo y a un gran nivel. 47 partidos entre LaLiga, Copa del Rey y la Europa League, firmando dos goles y tres asistencias.

La final de Budapest le ha marcado para siempre

También le preguntaron que qué es mejor que ganar una Europa League, a lo que Jordán respondió: "Dos Europa League", ya que además de la de 2020, tres años más tarde volvería a levantar el título en Budapest en la final contra la Roma.

"La final de Budapest contra la Roma porque fue muy difícil, que en LaLiga lo pasamos complicado pero en la Europa League nos crecimos e hicimos un gran torneo y fue muy importante para nosotros. Fue un día muy marcado y muy especial para todos, para jugadores, compañeros, familia...", explica cuando le piden que se quede con el partido más especial de su carrera como futbolista profesional.

En el vídeo también reconoce a "Leo Messi" como el rival más difícil al que se ha enfrentado para acabar mandando un mensaje de ambición e ilusión a su nueva afición: "Es un placer estar aquí, estoy muy ilusionado con este nuevo reto, estoy convencido que vamos a hacer grandes cosas juntos, que vamos a mejorar y va a ser un gran año. Vamos a trabajar muy duro y con muchas ganas de jugar y conocernos".