El Sevilla se posiciona por Carlos Álvarez con dos certezas y un escenario propicio

El deseo de reencontrarse del club y del mediapunta coinciden con las circunstancias necesarias al entrar en su último año de contrato y no renovar, apuntando desde Valencia que el Sevilla acecha por la vía del coste cero sin descartar otros movimientos

Existen dos certezas que ha podido constatar ESTADIO Deportivo acerca de la posibilidad de que Carlos Álvarez, en su momento una de las joyas de la cantera blanquirroja, vuelva a enfundarse en un futuro la camiseta del Sevilla.

Por un lado, que el mediapunta mantiene el sueño de poder regresar en algún momento a la que considera su casa y, por otro, que el Sevilla tiene abierta la puerta para cuando se produzcan las circunstancias idóneas para consumar un regreso anhelado por las dos partes.

Y lo cierto es que esta coyuntura ideal cada vez resulta menos utópica y en desde Valencia, más concretamente el diario Las Provincias, afirman que en Nervión se encuentran al acecho ante la situación contractual del futbolista de 23 años, atinado en la recta final de la pretemporada.

Carlos Álvarez termina contrato en 2027 y de momento no tiene intención de renovar

No en vano, en la capital del Turia se reconoce que ya hay 'caso Carlos Álvarez', porque entra en su último año de contrato y, por ahora, pese a los intentos en Orriols por renovarle, no se ha avanzado en el asunto, por lo que en el club granota se empieza a perder la esperanza de ampliar su vinculación bajo el riesgo de que se marche el verano próximo a coste cero. Tanto es así que si no renueva en los seis meses, en enero podrá negociar con cualquier club con la carta de libertad.

La forma de evitarlo sería bajar sus pretensiones para su venta, muy elevadas en el pasado mercado estival, cuando rechazó 20 millones de euros del Benfica, y que Carlos Álvarez aceptara marcharse al mejor postor dentro de cantidades inferiores a las ofrecidas antaño, lo que está por ver si aceptaría, a sabiendas de que la vía de volver a casa está presente.

El Sevilla, posicionado para su regreso a Nervión

De ese modo, dicha fuente apunta que el Sevilla se ha posicionado para hacerse con los servicios de Carlos Álvarez y apunta incluso que no descarta a lanzarse en esta misma ventana aprovechando que todavía posee el 30% del pase del jugador correspondiente a su traspaso al Ciutat de Valencia a coste cero, que incluía un 40% de una futura venta que ya ha bajado un 10%.

No obstante, a día de hoy, resulta poco viable encajar el gasto que supondría- apuntan a algo menos de diez millones de euros- en las cuentas actuales nervionenses, después de haber destinado ya 6,5 millones de euros para el fichaje de Robbie Ure. Cuando, además, en medio año podría sellar su vuelta sin ningún desembolso en el caso de que Carlos Álvarez se cierre a salir y a renovar, dándose prácticamente por hecho lo segundo.

Contactos informales para comunicarle que les gustaría que volviera

Aunque se puede decir que no han sido 'oficiales', sí que se han producido conversaciones informales entre el Sevilla y el entorno del jugador desde hace tiempo para comunicarle que les gustaría que volviera al Sánchez-Pizjuán, lo que podría haber influido en su toma de decisiones. Lo cierto es que las circunstancias necesarias para su regreso se están empezando dar.