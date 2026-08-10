El Sevilla confirma el traspaso de Alberto Flores al Granada: el dinero que podrían ingresar en Nervión

El club anuncia oficialmente un acuerdo a coste cero para el traspaso del canterano que no deja ingresos directos en las arcas, pero que incluye letra pequeña para engrosar las arcas nervionenses más adelante

El Sevilla ha confirmado a primera hora de la tarde de este lunes el traspaso de Alberto Flores al Granada una vez que la incorporación de Fran González le dejó sin sitio en el primer equipo. El canterano quería continuar, pero esta puerta cerrada le ha obligado a salir para dar un salto en su carrera tras el descenso a Segunda RFEF del filial.

"El Sevilla FC ha llegado a un acuerdo con el Granada CF para el traspaso de Alberto Flores. Cierra su etapa en el Sevilla FC tras una trayectoria íntegramente ligada a la cantera sevillista. Incorporado al club en edad benjamín, el guardameta fue quemando etapas hasta consolidarse como una de las referencias del Sevilla Atlético, con más de un centenar de partidos oficiales defendiendo la portería del filial", reza el comunicado emitido por el Sevilla para anunciar la marcha del fontaniego, en el que se destaca su trayectoria y agradece su compromiso.

"El Sevilla FC desea agradecer a Alberto Flores su trabajo y dedicación durante todos estos años en el club y le desea la mejor de las suertes en su futuro", explica la entidad nervionense, que no recibirá ningún ingreso directo por el pase del portero.

Bonus por objetivos y el 40% del pase

Y es que se trata de un acuerdo a coste cero que incluye la posibilidad de obtener rédito en el futuro al guardarse un 40% de los derechos del jugador de cara a una futura venta en el caso de que confirme su magnífica progresión lejos de Nervión.

Además, la letra pequeña del contrato contempla una serie de bonus extra por objetivos que podría aportar ingresos más inmediatos, como por ejemplo, el ascenso del Granada.

En el Sánchez-Pizjuán no se ha perdido la confianza en Alberto Flores, ni mucho menos, pero la dirección deportiva ha querido aprovechar la oportunidad de hacerse con los servicios de Fran González y lo cierto es que en el seno del club están convencidos de que regresará en un futuro para defender la portería blanquirroja.

La carta de despedida de Alberto Flores

Alberto Flores que ha desarrollado toda su carrera en Nervión se ha despedido con una emotiva carta en la que asegura que no es fácil encontrar palabras para decir adiós tras 15 años como sevillista.

"Durante 15 años no he entendido mi vida sin este escudo. El Sevilla FC ha sido mi hogar, el lugar donde he perseguido un sueño cada día y donde me he convertido en la persona que soy hoy. He tenido la inmensa suerte de vivir momentos con los que aquel niño solo podía soñar. Debutar oficialmente con este escudo, defender esta camiseta cada fin de semana, compartir vestuario con compañeros increíbles, la noche de Budapest, llevar el brazalete de capitán del Sevilla Atlético... Son recuerdos que guardaré para siempre en mi corazón", explica Alberto Flores, que se deshizo en agradecimientos.

"Gracias a todos los entrenadores de equipo y de porteros que me ayudaron a crecer; a mis compañeros, los cuales muchos a día de hoy se han convertido en familia; y a todos los trabajadores del club que, sin ellos, nada sería posible. Todos habéis dejado una huella imborrable en mi vida. Y a vosotros, sevillistas, solo puedo deciros GRACIAS. Me faltarán vidas para devolver todo el cariño que me habéis demostrado durante estos años. Ese cariño es algo que llevaré conmigo eternamente", señala en su adiós.