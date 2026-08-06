Alberto Flores se marcha al Granada: las cifras finales de una operación cerrada

El cancerbero de Fuentes de Andalucía, relegado de nuevo a tercero en discordia tras el regreso como cedido de Odysseas Vlachodimos y la llegada de Fran González, será traspasado a coste cero al conjunto nazarí, que busca salida a Luca Zidane y le firma por cuatro años

No era ningún secreto que, tras el fichaje de Fran González y el regreso como cedido de Odysseas Vlachodimos, le tocaría buscar destino al tercero en discordia de nuevo bajo los palos del Sevilla FC, un Alberto Flores que, incluso, regresaba a principios de esta semana de la concentración blanquirroja en Garderen para resolver su futuro, lo mismo que un Juanlu Sánchez a punto de ser anunciado como refuerzo del Bournemouth a cambio de 11 millones de euros fijos y dos en variables. El de Fuentes de Andalucía no dejará réditos inmediatos, calcando operaciones de esa índole como las de Iván Romero y Carlos Álvarez rumbo al Levante UD.

Con contrato únicamente hasta el 30 de junio de 2027, ambas partes convenían que la etapa del canterano en el Sevilla Atlético, descendido a Segunda RFEF, había terminado y, con las puertas del primer equipo cerradas por ahora, lo mejor era aceptar alguna de las propuestas de traspaso que tenían sobre la mesa. Fundamentalmente de la Segunda división española, aunque también había alguna posible aventura en el extranjero. Finalmente, el de La Campiña se marcha al Granada CF, el que más fuerte apostó por su incorporación. En tierras nazaríes, donde buscan acomodo a Luca Zidane aprovechando la inercia del Mundial, competirá bajo palos con el también recién aterrizado del Albacete Balompié Raúl Lizoain.

Variables por rendimiento colectivo y 40% de una futura venta

Según confirman a ESTADIO Deportivo fuentes directas de la operación, existe ya un principio de acuerdo entre Sevilla FC y Granada CF para el traspaso sin coste de Alberto Flores, que firmaría por cuatro temporadas con la institución del Nuevo Los Cármenes. Eso sí, en Nervión se guardarían el 40% de los derechos del fontaniego y una serie de variables (especialmente, por el ascenso a Primera división de los nazaríes) con las que monetizar en el futuro el adiós del cancerbero de 22 años y 1,87, que viajará en las próximas horas hacia su nuevo destino para cumplimentar los últimos trámites previos a la firma del contrato con el fin de ponerse enseguida a las órdenes de José Rojo 'Pacheta', uno de los valedores de su reclutamiento.

Toda una vida ligada a los escalafones inferiores

El internacional sub 19, en los escalafones inferiores del Sevilla FC desde categoría benjamín, abandonará Nervión la friolera de 14 años después para probar suerte en el Granada después de un lustro alternando el primer equipo y el Sevilla Atlético, al que daría el salto en la temporada 20/21. Lo curioso es que, tras un sinfín de citaciones por parte de diferentes entrenadores, Alberto Flores solamente ha jugado un encuentro con la escuadra matriz. Fue en los octavos de la Copa del Rey 23/24 cuando Quique Sánchez Flores le dio la alternativa en el Coliseum ante el Getafe CF, sellando los blanquirrojos un claro triunfo por 1-3 que supuso una sorpresa relativa, ya que en LaLiga seguía luchando por evitar el descenso.