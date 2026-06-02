El planteamiento con Alberto Flores define la portería del Sevilla 26/27

El Sevilla remodelará íntegramente la portería este verano y, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, el meta fonteño entra en la ecuación sin el cartel de complemento

El Sevilla afronta una remodelación integral de la portería para la campaña 2&27 y el canterano Alberto Flores entra dentro de la ecuación planteada a día de hoy por la dirección deportiva, liderada por José Ignacio Navarro, por ahora interino tras la marcha de Antonio Cordón, pero el elegido para asumir el cargo una vez rotas las negociaciones entre los máximos accionistas y Sergio Ramos.

En este sentido, el otrora mano derecha del alto ejecutivo extremeño ha empezado esta semana a avanzar en la planificación de la mano de García Plaza y la prioridad en este momento es definir la portería tras el fin de contrato de Nyland y la conclusión de la cesión de Vlachodimos, actualmente imposible de retener por las pretensiones del Newcastle.

El plan del Sevilla es que Alberto Flores dé el salto al primer equipo

Así las cosas, en el próximo mercado se fichará como mínimo un portero para ostentar la titularidad y no se descarta un segundo si se dieran las circunstancias, si bien en este punto entra en juego el meta de Fuentes de Andalucía tras otra temporada notable en el filial pese al descenso.

No en vano, ESTADIO Deportivo ha podido saber a través de fuentes internas que el planteamiento con el portero de 22 años para la 26/27 contempla que dé ya el salto al primer equipo como miembro de pleno derecho. Es verdad que por edad lo podría seguir compatibilizando, pero la Segunda RFEF ya le queda pequeña al que ha sido titular indiscutible en el cuadro blanquirrojo cuando ha estado disponible.

De esta forma, se valora seriamente que forme parte de la primera plantilla para competir directamente con el nuevo inquilino que se incorpore en el periodo estival -el preferido es Diego Conde, del Villarreal-, aunque no se cierran a otro escenario también dependiendo de cómo se desarrollen los acontecimientos en las próximas semanas.

Presencia asegurada en la pretemporada

Lo que es seguro es que Flores realizará la pretemporada a las órdenes de García Plaza, técnico para el próximo proyecto mientras no se diga lo contrario tras su renovación automática por la permanencia. A partir de ahí, se confirmará el rol que en un principio está previsto para Flores en el siguiente ejercicio, después de que el verano pasado el club le transmitiera plena confianza para que se quedara.

De momento, el entorno del jugador, consultado por este medio, prefiere guardar silencio al respecto, pero a esta redacción le consta que su deseo continúa siendo triunfar en el club de su vida y que estaría encantado de dar ese salto al primer equipo siempre y cuando se le considere el segundo de la lista, no el tercer portero.

En el curso recién terminado, el fonteño ha entrado en numerosas listas del primer equipo, sobre todo con Almeyda, en un total de 13, y una por parte de García Plaza, que se quedaba solo con un portero en el banquillo.

En total, Alberto Flores ha disputado un total de 25 partidos en el Sevilla Atlético- en el resto ha estado convocado por el primer equipo- con 27 tantos encajados, y ya ha legado el momento de dar un paso al frente en su carrera.

Alberto Flores termina contrato el 30 de junio de 2027

Es importante reseñar que entra en su último de contrato, por lo que, en el caso de que hubiera un giro de 180%, la cesión no sería una opción y solo podría salir del club de manera defintiva, si bien en Nervión confían mucho en él.