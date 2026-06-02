Un fichaje que convence en el Sevilla para seguir apostando por él: Eric Alcaide

El club de Nervión ha anunciado la renovación del extremo catalán hasta 2028, pasando a tener dorsal del Sevilla Atlético en Segunda RFEF tras aterrizar el pasado verano y comenzar jugando en el Sevilla C

La planificación de la próxima campaña en el Sevilla FC se ha visto retrasada por el ya descartado proceso de compra-venta de la mayoría accionarial del club por parte de Sergio Ramos y sus socios. Pero, mientras tanto, el trabajo en los escalafones inferiores sí ha continuado su ritmo, produciéndose importantes movimientos con vistas al futuro.

La situación económica es muy delicada y ello obliga a retomar una política de apuesta firme por la cantera, cuyo papel ha sido clave para lograr la permanencia esta última temporada, gracias a jugadores como Castrín, Oso o Kike Salas. La imposibilidad de realizar inversiones para reforzarse y la necesidad de generar plusvalías conduce inevitablemente a redoblar los esfuerzos para promocionar a jóvenes talentos que puedan dar réditos deportivos y financieros. Así, dentro de esa estrategia, el club de Nervión viene blindando en los últimos meses a varios talentos.

La temporada de Eric Alcaide en números: de un filial a otro

El último de ellos es Eric Alcaide, joven extremo diestro de solo 20 años que fue fichado el pasado verano procedente del CF Damm de Barcelona. En un principio, el catalán llegó para reforzar al Sevilla C, con que ha disputado 21 partidos en Tercera RFEF, anotando un gol. Pero pronto sus buenas maneras le hicieron promocionar al primer filial.

Con el Sevilla Atlético, el futbolista nacido en Montcada i Reixac debutó en el mes de noviembre de la mano de Luci Martín, en la victoria en casa ante el Marbella, y ha acabado participando en otros 18 choques en Primera RFEF, para un total de 762 minutos. Unos números que, pese al descenso de ambos filiales, le ha hecho ganarse una renovación por dos temporadas más, hasta 2028.

Como destaca el propio club nervionense, Eric Alcaide "ha caído de pie en la cantera sevillista". Por ello, da un paso más y ahora sí tendrá dorsal del Sevilla Atlético la próxima temporada en Segunda Federación, donde a falta de oficialidad será Diego Galiano quien tome las riendas del equipo para buscar el ascenso, como ha informado ESTADIO Deportivo.

Un carrusel re renovaciones en la cantera del Sevilla FC

Esta renovación se suma a otras como las del delantero juvenil Manuel Ángel Castillo, también en dinámica del primer filial. En su caso, el internacional sub 19 estampó su firma hasta 2029, sumándose a otras promesas como Ibra Sow, renovado también hasta esa fecha; Edu Altozano, una de las sorpresas de la pasada pretemporada, que igualmente tiene tres años más de contrato; o el central Robert Jalade, internacional sub 20 por Rumanía, que al igual que Eric Alcaide firmó hasta 2028.

No hay que olvidar tampoco las ampliaciones de contrato del centrocampista Nico Guillén, convocado en dos ocasiones ya por García Plaza, o el extremo Miguel Sierra, que ya debutó con Almeyda. Ambos están ligados también hasta 2029 y podrían hacer la pretemporada con el primer equipo. Pero más abajo también se han producido otros movimientos para atar a jóvenes promesas como el cadete Bruno Luque, internacional sub 16 que ha renovado hasta el mismo año, o el extremo Álvaro del Nido, hijo de José María del Nido Benavente y hermano del aún presidente.

También llegan nuevos fichajes

Como cada verano, además, se espera que lleguen nuevas caras a la cantera del Sevilla FC. De momento, y a falta de oficialidad, en las últimas semanas se han dado por hechas incorporaciones como la de Demba Dansoko, un espigado central hispano-maliense de solo 15 años que sobresale por su imponente físico y ha destacado en el Huesca. Así, además de trabajar para blindar sus propios perlas, el club de Nervión sigue captando talento lejos de sus fronteras, anunciándose también recientemente la contratación del prometedor delantero juvenil asturiano Daniel Arganza, del TSK Roces.