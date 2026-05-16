El Sevilla FC regresa al futuro para esculpir perlas: 2029, la generación blindada

El club también echa el candado a Manuel Ángel Castillo, prometedor atacante de sólo 17 años que se ha estrenado con la selección española sub 19 en una temporada en la que ha jugado en tres categorías diferentes, con el primer equipo como cercana guinda del pastel

El Delorean del Sevilla FC ha regresado a los garajes de Nervión después de hacer su enésima incursión en un ilusionante futuro que la entidad se ha encargado de ir asegurando paso a paso. A pesar de que tanto el Sevilla Atlético como el Sevilla C han firmado descensos en sus respectivas categorías (Primera y Tercera Federación), la cantera ha sido el principal motivo de orgullo en esta convulsa 2025/2026. El nombre del prometedor atacante Manuel Ángel Castillo, internacional español sub 18, es el enésimo en pasar por este proceso de renovación, mejora contractual y blindaje.

Manuel Ángel Castillo seguirá en el Sevilla FC hasta 2029

"El Sevilla FC ha alcanzado un acuerdo con el extremo canterano Manuel Ángel Castillo, que amplía su vinculación como nervionense hasta el 30 de junio de 2029. Manuel Ángel, natural de Pedrera y en los escalafones inferiores desde categoría Alevín, ha competido esta temporada con los tres principales equipos de la cantera. Ha disputado tres partidos con el División de Honor Juvenil -un gol-, 14 con el Sevilla C -dos goles- y otros 14 con el Sevilla Atlético, con el que debutó en la última jornada de la pasada temporada ante la AD Alcorcón", explicaba el club en un comunicado acompañado de una fotografía en la que el jugador de 17 años estrecha la mano de Agustín López, el coordinador de la cantera.

"¡Buenas, sevillistas! Muy contento por seguir vinculado a este gran club y vamos a por los tres puntos este fin de semana", han sido las palabras que un sonriente Manuel Ángel ha dedicado a la afición en un vídeo 'selfie' compartido por los medios de la entidad nervionense. El joven atacante pedrereño, que llegó al Sevilla FC con sólo 10 años procedente de la Escuela Peloteros Sierra Sur, regresará a priori con el filial después de haber estado las tres últimas jornadas ayudando al Sevilla C junto a sus compañeros Eric Alcaide y Nico Guillén. El técnico del Sevilla Atlético, Marco García, tiene claro que "Nico y Manuel Ángel estarán muy pronto con el primer equipo".

El Sevilla FC blinda a 'la generación del futuro': Manuel Ángel, Nico Guillén, Sierra, Edu Altozano, Ibra Sow...

La renovación de Manuel Ángel Castillo (17 años), que en marzo debutó con gol con la selección española sub 19 en la clasificación para el Europeo del próximo mes de julio, es el último eslabón de una cadena que el pasado mes de abril dejaba firmando su nuevo contrato al atacante Ibrahima Sow (19 años) y que había comenzado con las ampliaciones de Miguel Sierra (21) -lo celebró con el gol del triunfo en Ibiza-, Edu Altozano (19) o Nico Guillén (18).

Todos ellos han firmado hasta 2029, al igual que lo hicieron los fichajes invernales José Pedraza (20) y Aston da Silva (19). Pablo Rivera (22), que queda libre dentro de un mes, y Alberto Collado (21), que termina en 2027, están a la cola. También otros que ya han dado el salto, como Joaquín Martínez 'Oso' (22) o Andrés Castrín (22) -con vinculación sólo para un año más-, también se encuentran a la espera de acuerdo.