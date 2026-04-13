El descenso virtual del Sevilla Atlético brinda más refuerzos para Luis García Plaza: "Nico Guillén estará muy pronto en el Sevilla FC"

El centrocampista onubense de 18 años y el atacante Manuel Ángel Castillo, de sólo 17, se han asentado en el filial en edad Juvenil y llaman con fuerza a la puerta del primer equipo, que salió el sábado con seis canteranos en el once inicial contra el Atlético de Madrid. La cantera responde, incluso, en un curso nefasto para los cuatro primeros equipos

El Sevilla FC lucha de manera desesperada por amarrar la permanencia en LaLiga EA Sports. El Sevilla Atlético ya está virtualmente descendido a Segunda RFEF al encontrarse a 17 puntos de la salvación a falta de sólo 18 por disputarse en el Grupo 2 de la Primera RFEF, ya que el Nástic de Tarragona venció por 2-1 al Real Murcia horas después de la derrota del filial ante el CE Sabadell (1-2). Pues Incluso en una temporada para olvidar en los cuatro primeros equipos masculinos de la entidad, la cantera nervionense sigue dando la cara.

Además, este pasado fin de semana, el Sevilla C perdió por 0-3 ante el Ciudad de Lucena y cayó a la antepenúltima plaza en la clasificación del Grupo X de la Tercera RFEF que le sitúa como claro candidato a perder la categoría. Sí venció el Juvenil A, 0-3 a la UD La Mosca, pero sigue en un discreto cuarto puesto en la tabla del Grupo 4 de la División de Honor, a 16 puntos del liderato en un curso en el que ni siquiera logró clasificarse para la Copa del Rey de la categoría y se quedó fuera por primera vez en las últimas siete campañas. .

Seis canteranos en el once inicial del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid

En la necesitadísima victoria del Sevilla FC ante el Atlético de Madrid (2-1) el pasado sábado había seis jugadores formados en la casa en el once de Luis García Plaza: Juanlu Sánchez, Andrés Castrín, Kike Salas, Joaquín Martínez 'Oso', Manu Bueno e Isaac Romero. Además, Alberto Flores estaba en el banquillo como tercer portero, José Ángel Carmona fue baja por sanción y Miguel Sierra volvió para ayudar a un desahuciado Sevilla Atlético en el que se abren paso otras dos perlas que no tardarán en dar el salto.

"Nico Guillén estará muy pronto con el Sevilla FC y Manuel Ángel también se lo está ganando"

Así lo augura su entrenador, Marco García, quien en la rueda de prensa posterior a la derrota sabatina del filial ante el CE Sabadell (1-2) se deshizo en elogios hacia el mediocentro Nico Guillén (18 años) y el extremo Manuel Ángel Castillo (17), dos jugadores que aún se encuentran en edad Juvenil pero que vienen siendo de lo mejorcito de este jovencísimo Sevilla Atlético que es colista destacado en el Grupo 2 de la Primera RFEF.

"Han vuelto a ser los mejores, están dando ejemplo al resto de sus compañeros que llevan más tiempo y debería ser al revés", sentenció el técnico que sucedió a Luci Martín, que a su vez fue el sustituto de Jesús Galván. No es cosa suya. Sus dos antecesores en el cargo ya contaron mucho con estos dos internacionales habituales con España sub 18. El centrocampista onubense incluso ha debutado con la sub 19 en este mismo 2026 y el nuevo entrenador del Sevilla FC, Luis García Plaza, lo ha reclutado para algunos entrenamientos.

De hecho, después de hacer la pretemporada con Matías Almeyda y ser el primer goleador estival, se esperaba que el argentino le hubiese hecho debutar. No ha sido así, pero no tardará. Y Manuel Ángel, tampoco. "Nico estará en la plantilla del Sevilla FC muy pronto. Los dos se están mereciendo ir convocados con el primer equipo". Igual a partir de la semana que viene, que el filial ya no se jugará nada...

Marco García, tras perder con el Sabadell: "Anímicamente, los chavales están muy tocados"

"Creo que los chavales han merecido un poco más. Por lo menos, no salir derrotados de esta forma; pero en esto, al final, gana el que la mete. Ellos aprovecharon bien los pocos errores que hemos cometido. En esta categoría te castiga mucho perdonar ocasiones o cometer errores. Y es lo que nos ha pasado", reflexionaba Marco García ante las cámaras de SevillaFC+ tras la derrota del Sevilla Atlético ante el CE Sabadell.

"Es una situación difícil porque los chavales han competido muy bien, por momentos han tenido bastante presencia en área y, sin embargo, al final nos vamos perdiendo. Hay que seguir, no queda otra", añadía el técnico del filial, apuntando ya al duelo del próximo domingo ante la UD Ibiza en tierras baleares, choque en el que el Sevilla Atlético consumará el descenso matemático si no gana e incluso puede que hasta venciendo, si también lo hace el Nástic.

"Hay que pelear hasta el final. Defendemos un escudo. Lo saben y yo intento transmitírselo. Ellos saben que tienen que mejorar, que tienen que seguir trabajando muchas cosas... pero lo seguiremos intentando hasta que el cuerpo aguante. Anímicamente están muy tocados, pero tienen que seguir. Sólo espero que algún día, aunque sea como premio a este sacrificio, consigamos al menos una victoria", concluía Marco García, haciendo mención a esas 15 jornadas ligueras seguidas sin vencer que llevan los franjirrojos.