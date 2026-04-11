Sevilla Atlético 1-2 Sabadell: Yo a Segunda RFEF y tú, a LaLiga Hypermotion

El filial vuelve a perder y acabará la jornada 32 en el Grupo 2 de Primera Federación a un mínimo de 14 puntos de la salvación a falta de sólo 18; los catalanes, por su parte, se colocan en ascenso directo a la espera de lo que haga el Eldense, también en Sevilla

El Sevilla Atlético ha caído por 1-2 ante el CE Sabadell en la mañana de este sábado y ha sumado su decimoquinta jornada consecutiva sin conocer la victoria, lo que deja su descenso matemático a Segunda RFEF al borde de la confirmación matemática cuando todavía restan seis jornadas para el final de liga.

A falta de 18 puntos, el filial del Sevilla FC está a 14 de la salvación, que podrían ser 17 si el Nástic de Tarragona vence esta tarde en su duelo como local ante el Real Murcia. El conjunto catalán, por su parte, se coloca momentáneamente en el primer puesto -de ascenso directo a LaLiga Hypermotion- con 58 unidades; una más que el Atlético de Madrid B y dos por encima de un CD Eldense que visita esta tarde al Betis Deportivo.

Un encuentro en los dos extremos del Grupo 2 de la Primera RFEF

Como en el circo, el encuentro de este sábado era 'El más difícil todavía' para un Sevilla Atlético, que recibía al segundo clasificado en el Grupo 2 de la Primera RFEF desde su destacada condición de colista. El conjunto franjirrojo no vence desde el 21 de diciembre, cuando se impuso por 2-1 al Atlético Sanluqueño, equipo ante el que la semana pasada sumó un empate sin goles.

Para este choque en los dos polos de la tabla, Marco García recuperaba a Miguel Sierra tras cumplir dos partidos de sanción y a Valentino Fattore; pero perdía por ese mismo motivo a Alberto Collado y también se quedaba sin Alberto Flores, convocado por el primer equipo, además de los lesionados Isra Domínguez, Lulo Dasilva y Sergio Martínez.

El Sevilla Atlético tuvo tres, pero Escudero marcó a la primera

Tras un inicio con pocas llegadas, el Sevilla Atlético gozó de tres buenas ocasiones. Dos de ellas fueron repelidas por Diego Fuoli, una de ellas anulada luego por fuera de juego previo, y en un cabezazo que se fue ligeramente desviado de la meta defendida por el meta del CE Sabadell. El equipo catalán tardó en carburar pero su respuesta fue mucho más precisa. Tras reclamar un penalti que el árbitro no concedió tras revisión en el FVS, Rodrigo Escudero puso el 0-1 con un disparo cruzado nada más cumplirse la media hora.

El '9' visitante estuvo a punto de hacer el segundo justo antes del descanso, pero esta vez su cabezazo se marchó fuera, y puso a prueba al sevillista Rafa Romero nada más iniciarse la segunda mitad con un potente disparo desde la frontal. La reanudación ofreció una versión algo más resignada de este sentenciado Sevilla Atlético, quien estuvo cerca de tener una ventana para meterse en el partido con la momentánea roja directa a Carlos García que el colegiado dejó finalmente en amarilla tras acudir de nuevo al monitor.

La lógica acabó imponiéndose con el desenlace más previsible, que era el segundo tanto del CE Sabadell, anotado por el recién entrado Agustín Coscia en el minuto 79. Sólo dos después, otro de los jugadores que acababa de entrar al campo, el franjirrojo Álex Costa maquillaba el marcador de 1-2 que a la postre sería el definitivo. Los visitantes, que tenían más en juego, dieron un paso atrás y ahí acaba esta historia titulada 'Yo a Segunda RFEF y tú, a LaLiga Hypermotion'.

Ficha técnica del Sevilla Atlético - Sabadell de Primera RFEF

1.- Sevilla Atlético: Rafa Romero; Valentino, Jalade, Iker Muñoz (Jorge Moreno 57'), David López (Juank 67'); Rivera, Nico Guillén; Miguel Sierra (Edu Altozano 74'), Alcaide (Ibra 67'), Manuel Ángel; y José Pedraza (Álex Costa 74').

2.- CE Sabadell: Fuoli; Carlos García (Arthur Bonaldo 67'), Kaiser, Genar; Astals, Quadri, Tito (Eneko Aguilar 46'), Urri, Rubén Martínez (Coscia 66'); Rodrigo Escudero (Godoy 66') y Joel Priego.

Árbitro: Javier Figueiredo Comesaña (Comité gallego). Amonestó al local Iker Muñoz y a los visitantes Urri, Kaiser, Carlos García y Godoy.

Goles: 0-1 (31') Rodrigo Escudero; 0-2 (79') Coscia; 1-2 (81') Álex Costa.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 32 de liga en el Grupo 2 de la Primera Federación disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios (Sevilla) ante un total de 452 espectadores.