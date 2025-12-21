Sevilla Atlético 2-1 Sanluqueño: Locura en el alargue para despedir el año con una sonrisa

Ibra Sow empata en el 94 y Nico Guillén firma la remontada en el 99 para cortar una racha de dos derrotas seguidas y superar a un rival directo por la permanencia

Recibía el Sevilla Atlético en el último partido de 2025 a un rival directo en la lucha por escapar de la zona de descenso del Grupo 2 de Primera RFEF, el Atlético Sanluqueño, con las importantes bajas para Luci Martín de Andrés Castrín y Joaquín Martínez 'Oso', ambos en dinámica total con el primer equipo, así como de los lesionados Juank Cortéz y Lulo Dasilva, aunque Alberto Flores, Iker Muñoz, Miguel Sierra y Álex Costa retornaban al filial tras dos semanas completando los entrenamientos y las convocatorias de Matías Almeyda tanto en LaLiga como en la Copa del Rey. El objetivo, detener la caída libre, cifrada en dos derrotas consecutivas y tres en cuatro jornadas. Dicho y hecho: Ibra Sow y Nico Guillén firmaron en el alargue una espectacular remontada para sonreír en la despedida y acercarse a la salvación.

El encuentro, eso sí, no pudo empezar peor para los intereses franjirrojos, ya que Julio Cabrera, que tuvo que ser sustituido por lesión cumplida la media hora, era derribado dentro del área y Zequi Díaz adelantaba a los visitantes desde el punto de penalti. Fue un periodo inaugural espeso, con alternativas e intercambio de golpes, aunque con muy pocas llegadas claras a las porterías. Por el bando anfitrión, la única opción de empate llegó por parte de Alexis Ciria. Y pare usted de contar. No mejoró demasiado el panorama en la reanudación, cuando el segundo equipo del Sevilla FC lo intentó con todos los argumentos que le quedaban, incluso en el banquillo, aunque apenas inquietó a Rubén Domínguez.

Hasta el alargue, cuando la insistencia tuvo premio e Ibra Sow igualó la contienda en el minuto 94. Su primo Bakary Sow aún vería la roja por cortar un ataque prometedor del hispano-maliense Ntji Tounkara, evitando males mayores, mientras que Nico Guillén, en el 99, desataría la euforia en un duelo que duró 103 minutos.

Ficha técnica del Sevilla Atlético-Atlético Sanluqueño del Grupo 2 de Primera RFEF

Sevilla Atlético: Alberto Flores; Miguel Kpebane (Jorge Moreno 65'), Robert Jalade, Iker Muñoz (Bakary Sow 85'), Sergio Martínez; Rivera, Nico Guillén; Miguel Sierra, Isra Domínguez (Ibra Sow 65'), Alexis Ciria (Eric Alcaide 65'); y Álex Costa (Collado 78').

At. Sanluqueño: Rubén Domínguez; Raúl Sola, Diallo, Alberto Trapero, Julio Cabrera (Sergio Rodríguez 32'); Gallastegui (Barea 67'), Dani Satoca; Javi Feria (Lorenzo 67'), N'Tji, Zequi (Kikín 76'); y Rodri Val (Juárez 76').

Árbitro: Domínguez Cervantes (malagueño). Roja directa al franjirrojo Bakary Sow (96'). Amarillas al local Isra Domínguez, así como a los visitantes Javi Feria, Julio Cabrera, Sergio Rodríguez y Dani Satoca.

Goles: 0-1 (12') Zequi, de penalti; 1-1 (94') Ibra Sow; 2-1 (99') Nico Guillén.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 17ª del Grupo 2 de Primera RFEF, disputado en el Estadio Jesús Navas de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios de Sevilla ante 629 espectadores.