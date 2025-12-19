Lista de 24 de Almeyda para Madrid con las tres altas anunciadas

Marcao, Kike Salas y Nyland llegan a tiempo de formar parte de una expedición blanquirroja a la capital de España en la que siguen faltando cinco efectivos

La expedición del Sevilla FC hacia la capital de España partió a las cinco de la tarde de este viernes de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en dirección a la Estación de Santa Justa, desde donde poco antes de las seis salía el tren de alta velocidad para trasladar a los 24 jugadores disponibles para Matías Almeyda, con trece alternativas al once inicial que el 'Pelado' opondrá este sábado 20 de diciembre a partir de las 21:00 horas al Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu para la despedida del año 2025. La nómina experimenta tres regresos, los mismos anunciados por el míster de Azul en sala de prensa y que le ofrecen fondo de armario en la portería, ya que Örjan Nyland se ha recuperado de su dolencia en el sóleo, y en el perfil izquierdo, con Marcao Teixeira y Kike Salas de vuelta una vez superadas sus sobrecargas en un pie y el pubis, respectivamente.

Continúan en el dique seco una jornada más los centrales César Azpilicueta y Tanguy Nianzou, así como el extremo y mediapunta Rubén Vargas, que no podrán unirse a sus compañeros ya hasta el arranque del año 2026, todos ellos aquejados de lesiones musculares. Igualmente, los atacantes Chidera Ejuke y Akor Adams se encuentran ya concentrados con Nigeria para la Copa de África, cuyo partido inaugural entre Marruecos y Comoras se disputa pasado mañana domingo. Salen igualmente de la citación tres componentes del Sevilla Atlético que habían completado la lista en la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés, en concreto el guardameta Rafa Romero, el zaguero Iker Muñoz y el delantero Álex Costa. Respecto a LaLiga, vuelven a estar disponible los artilleros 'Peque' Fernández e Isaac Romero, que no pudieron vestirse ante el Real Oviedo, el catalán por acumulación de amonestaciones y el lebrijano, en cumplimiento del segundo y último encuentro de sanción a colación de El Gran Derbi.

La convocatoria del Sevilla para visitar el Santiago Bernabéu

Los 24 elegidos para comparecer este sábado en tierras madrileñas son los siguientes: los porteros Odysseas Vlachodimos, Örjan Nyland y Alberto Flores; los defensas Juanlu Sánchez, José Ángel Carmona, Marcao Teixeira, Kike Salas, Ramón Martínez, Fábio Cardoso, Andrés Castrín, Gabriel Suazo y Joaquín Martínez 'Oso'; los centrocampistas Nemanja Gudelj, Lucien Agoumé, Joan Jordán, Manu Bueno, Batista Mendy, Djibril Sow, Adnan Januzaj, Alfon González, Miguel Sierra y 'Peque' Fernández; así como los delanteros Alexis Sánchez e Isaac Romero.