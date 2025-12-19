Fede Valverde, duda ante el Sevilla tras ausentarse del último entrenamiento

El centrocampista uruguayo no saltó al césped en Valdebebas por un proceso gripal y molestias en el tobillo, mientras Camavinga, Mendy y Alaba apuntan a regresar a la convocatoria

El Real Madrid cerró este viernes su último entrenamiento antes de recibir al Sevilla con la gran incógnita de Federico Valverde. El centrocampista uruguayo volvió a ausentarse del entrenamiento sobre el césped de Valdebebas y es seria duda para el partido del sábado en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la última jornada liguera del año.

Valverde sigue sin entrenarse con el grupo

Fede Valverde no trabajó junto al resto de sus compañeros en la sesión previa al encuentro ante el conjunto hispalense. El uruguayo, que ya se perdió el compromiso de Copa del Rey frente al Talavera, se ejercitó en el interior de las instalaciones, todavía afectado por un proceso gripal y por las molestias que arrastra en el tobillo tras un fuerte golpe sufrido en el partido ante el Alavés en Vitoria.

Desde el club prefieren tener prudencia con uno de los futbolistas que más ha utilizado Xabi Alonso esta temporada. La evolución del jugador marcará su presencia en la convocatoria, aunque a estas horas su participación ante el Sevilla no está garantizada.

Buenas noticias en la enfermería

No todo fueron contratiempos para Xabi Alonso en la sesión de este viernes. Eduardo Camavinga, Ferland Mendy y David Alaba completaron el entrenamiento con normalidad junto al resto del grupo y dejaron buenas sensaciones. Los tres, que no pudieron actuar en la última jornada liguera, apuntan a reaparecer en la lista frente al Sevilla si no hay contratiempos de última hora.

También se reincorpora Raúl Asencio, ya recuperado de la gripe que le impidió disputar el encuentro copero. A ellos se suman Thibaut Courtois y Antonio Rüdiger, ausentes en Copa por descanso y ya disponibles para el choque del sábado.

Bajas confirmadas y contexto exigente

El Real Madrid afrontará el duelo ante el Sevilla con varias ausencias ya confirmadas. Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal y Éder Militao continúan de baja por lesión, mientras que Carreras y Endrick cumplirán sanción. Brahim Díaz, por su parte, se encuentra concentrado con Marruecos para disputar la Copa de África.

El partido llega en un contexto de máxima exigencia para el conjunto blanco y con el técnico tolosarra más en el foco que nunca. Los resultados recientes, con cinco victorias en los últimos once encuentros oficiales, han elevado la presión alrededor del equipo y de su entrenador. En ese escenario, la posible baja de Valverde supone un factor a tener en cuenta para un centro del campo que pierde equilibrio, despliegue y liderazgo sin el uruguayo.