El Real Madrid abre la puerta a un nuevo fichaje tras el paso adelante de Okeke

El ala-pivot blanco dejará de ocupar plaza de extracomunitario en cuanto el Real Madrid formalice su inscripción como nigeriano en la ACB

Aunque en las últimos meses apenas se ha tratado y, de hecho, Sergio Scariolo tiene tres 'descartes' fijos en Euroliga (Procida, Kramer y Almansa) en su plan de rotaciones de este tramo de la temporada, la idea inicial del Real Madrid era fichar un nuevo jugador exterior que completara la rotación para los puestos de base-escolta, pero se encontraba con el problema de ver las dificultades que encontraba entre los jugadores de calidad disponibles al no disponer de ninguna plaza de extracomunitario.

De hecho, aprovechó la oportunidad de mercado que supuso Trey Lyles, pero eso le obligó a hacer rotaciones en competiciones ACB entre los tres foráneos con los que ha contado desde el arranque de temporada (Lyles, Okeke y Deck).

El argentino ya advirtió hace semanas que había pasado todos los trámites y que estaba a la espera de que le entregaran el pasaporte, lo que abriría la puerta a Sergio Scariolo para no tener que rotar de forma tan antinatural como tenía que hacerlo. Sin embargo, Chuma Okeke y ha obtenido con más facilidad el pasaporte nigeriano, lo que le permitirá jugar a partir de ahora como Cotonou y no ocupará plaza de extracomunitario.

Okeke se saca el pasaporte en tiempo récord

Okeke, cuyo padre es nigeriano, empezó los trámites para tener el pasaporte después de fichar por el Real Madrid, pero éstos se han resuelto muy rápido y en apenas cuatro meses ya cuenta con la nacionalidad nigeriana. Una vez que facilite su inscripción en la ACB dejará de ocupar plaza de extranjero en la misma.

Eso se lo facilita todo a Scariolo y más aún a la dirección deportiva, que le abre totalmente el abanico de opciones para incorporar a ese exterior que necesitaba tras frustrarse el fichaje de Jordan Loyd .que acabó en el Anadolu Efes- y los jugadores que tanteó, con pasaporte, entre los descartes de la NBA del mes de octubre.

Scariolo podrá hacer rotaciones lógicas

Puede parecer que, con tres descartes habituales, hay plantilla de sobra para afrontar la temporada, pero tanto Scariolo como la cúpula que comandan Sergio rodríguez y Martynas Pocius quieren un plantel tipo NBA, con 15 jugadores fijos que puedan rotar y que permitan afrontar sin merma física una temporada de más de noventa partidos como va a ser la actual. De momento, las lesiones están respetando, pero forzar demasiado a los jugadores puede pasar factura a largo plazo, de ahí esa necesidad de refuerzos.

Chuma Okeke, que había sido en muchos casos el descarte ACB, ya podrá coincidir con Lyles y Deck y hacer que sean otros los que descansen ahora que el calendario se va a volver, si cabe, más exigente.