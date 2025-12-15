El Barça barre sin medio equipo y su técnico señala a Willy Hernangómez: "Ha dado un paso adelante"

Cale, Joel Parra, Shengelia y Jan Vesely se unieron a Laprovittola en la vista del Barça a Manresa, donde los de Pascual se pasearon (62-89)

El Barça sigue de dulce. Cuando Xavi Pascual tomó el mando hace unas semanas parecía que tendría que tomar decisiones drásticas para cambiar un equipo irregular y lleno de altibajos, que alternaba partidos muy buenos con otros en los que perdía ante rivales menores. Los que ganaban tenían el denominador común de la intensidad defensiva, pero habitualmente esos se centraban en la Euroliga. Pascual sólo ha tenido que arreglar esa irregularidad atrás y su equipo se ha disparado.

El equipo blaugrana sólo ha encajado una derrota desde que Joan Peñarroya lo dejara. Tanto Orellana primero como Pascual después sólo tuvieron que insistir en la defensa y su equipo empezó a ganar con asiduidad. En el Nou Congost, el Baxi Manresa se quedó en 62 puntos y el Barça se pudo llevar el partido de forma cómoda por 62-89. Todo ello lo ha logrado sin Laprovittola. Cuando éste regrese...

Como dijo Joel Parra hace unos días, con Pascual, el que no defiende no juega. Y a tenor de lo visto, hasta los que creaban dudas en esa faceta han dado un paso adelante. Willy Hernangómez, sin ser el que más minutos tiene, se ha ganado a pulso contar en la rotación y el madrileño, siempre fiable en ataque, se ha convertido en una pieza importante para el nuevo cuerpo técnico del Barça.

Willy y Pascual se ponen de acuerdo

Hace unos días decía que estaba encantado con que Pascual lo apretara y ahora, tras anotar 12 puntos al Baxi, era su entrenador el que le respondía con elogios. "Willy ha dado un paso adelante", señalaba el técnico de Gavá.

Con ese avance, Xavi Pascual se puede permitir dejar fuera a Cale, Joel Parra, Shengelia y Jan Vesely, aparte de Laprovittola, y que su equipo gane con comodidad. O contar con un Norris que no jugaba en Liga en toda la temporada y que los blaugranas tampoco lo notaran.

En el Nou Congost, el Baxi Manresa comenzó fuerte y llegó a mandar en los primeros minutos (13-8 y 15-10), pero un 1-12 antes del primer descanso cambió el rumbo del encuentro y ya no hubo vuelta atrás.

La superioridad en el rebote blaugrana y la falta de acierto en el tiro exterior del conjunto vallesano eran una losa que los de Ocampo no pudieron levantar. Aunque lo intentaron, la distancia no hizo sino incrementarse y, finalizado el tercer cuarto, bajaron los brazos.

Darío Brizuela (22 puntos y 18 de valoración), Tomas Satoransky (11 y 23) y Willy Hernangómez (12 y 19) fueron los mejores del conjunto de un Pascual que estaba feliz con el brillante desenlace vivido antes de una semana muy dura. "Hoy teníamos fuera un quinteto: Laprovittola, Cale, Parra, Shengelia y Jan, cinco jugadores importantísimos. Nos ha venido todo de golpe, pero esto va así. Nuestra mentalidad es que no existen las excusas y que siempre tenemos que encontrar un camino para ganar", advertía el entrenador barcelonista.

Ficha técnica del Baxi Manresa 62-89 Barça

Baxi Manresa (21+16+17+8): Obasohan (10), Ubal (7), Reyes (16), Steinbergs (4), Golden (10) -cinco inicial-; Gaspà (5), Olinde (2), Knudsen (2), Oriola (2), Fernández (-) y Akobundu (4).

Barça (28+22+21+18): Satorsansky (11), Punter (13), Clyburn (9), Norris (9), Vesely (-) -cinco inicial-; Brizuela (22), Marcos (5), Hernángomez (12), Fall (6), González (-) y Keita (2).

Árbitros: Cortés, De Dios Oyón y Alcaraz. Sin eliminados.