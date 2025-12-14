El Levante-Villarreal se aplaza por la alerta roja de lluvias en Valencia

LaLiga ya ha dado el visto bueno a la suspensión del partido previsto para este domingo en el Ciutat de València, a falta de la autorización formal del juez de Competición

El partido entre Levante y Villarreal, correspondiente a la 16ª jornada de Primera División que estaba programado para las 18:30 horas, será aplazado. La alerta meteorológica activada en la provincia de Valencia por el riesgo extremo de fuertes lluvias ha provocado que LaLiga haya aceptado la suspensión del choque tras las peticiones recibidas. Tan solo queda la ratificación oficial del juez de Competición.

Alerta roja por lluvias y riesgo elevado en Valencia

En la última hora del día de ayer fue cuando empeoró el estado. Esto provocó que Protección Civil activara una alerta que fue enviada directamente a los teléfonos móviles de los ciudadanos. Poco después, la Agencia Estatal de Meteorología decretó el nivel naranja por precipitaciones intensas desde la medianoche del domingo hasta el mediodía.

Según las previsiones de la AEMET, el litoral sur de Valencia es una de las zonas más expuestas a estas tormentas. De hecho se esperan hasta 180 litros por metro cuadrado en apenas doce horas, llegando incluso a alcanzar de manera puntual los 250. El nivel rojo, el máximo contemplado, permanecería activo hasta la madrugada del lunes, lo que ha llevado a recomendar limitar los desplazamientos y extremar al máximo las precauciones.

LaLiga acepta la suspensión por motivos de seguridad

En este contexto, el Ayuntamiento de Valencia remitió una comunicación oficial tanto a LaLiga como a otros organismos deportivos solicitando la suspensión de los eventos previstos durante la jornada, entre ellos el Levante-Villarreal. La decisión final se ha adoptado atendiendo exclusivamente a criterios de seguridad para jugadores, trabajadores y aficionados, ante el riesgo real que suponía la celebración del encuentro.

El aplazamiento no es un caso aislado. A finales de septiembre, con una alerta roja activa en la capital del Turia, el juez de Competiciones Profesionales de la RFEF, en coordinación con LaLiga, decidió posponer el Valencia-Oviedo en Mestalla. También permanece reciente el recuerdo del Villarreal-Espanyol suspendido el pasado mes de marzo, cuando el partido fue aplazado minutos antes de su inicio con los futbolistas ya preparados para saltar al césped.

Pendientes de nueva fecha en un calendario muy ajustado

A la espera de la confirmación oficial por parte del juez de Competición, Levante y Villarreal ya asumen el aplazamiento y deberán encontrar una nueva fecha en un calendario especialmente exigente. La cercanía de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y, en el caso del Villarreal, los compromisos europeos, complican una reubicación inmediata del encuentro. A priori, la fecha que más encajaría sería la del 6-7 de enero.

Ambos clubes han aceptado la decisión con normalidad, conscientes de que la prioridad es salvaguardar la seguridad de todos los implicados. No habrá fútbol en Orriols este domingo, pero el Levante-Villarreal se disputará cuando las condiciones meteorológicas lo permitan y el calendario ofrezca una ventana viable.