Marcelino, sobre Etta Eyong: "Le estamos muy agradecidos por el tiempo que estuvo aquí durante esta temporada"
El entrenador del Villarreal ha valorado cómo llega su equipo al choque contra el Levante tras la eliminación en UEFA Champions League, además del posible enfrentamiento con Etta Eyong, con el que podría verse las caras de nuevo este domingo
El Villarreal visitará al Levante el próximo domingo en el Ciutat de Valencia, en el encuentro correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Por ello, Marcelino ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar cómo llega su equipo al importante duelo ante los de Del Moral, que vienen de caer derrotados contra Osasuna. No obstante, el conjunto castellonense cayó eliminado de la UEFA Champions League el pasado miércoles tras perder frente al Copenhague, lo que ha comentado el propio técnico en el día de hoy.
Marcelino confirma las bajas de Mouriño, Parejo, Thomas Partey y Gerard Moreno
Marcelino comenzó la rueda de prensa apuntando la última hora de los jugadores lesionados con respecto al partido ante los de Del Moral, que se confirmó que iba a estar en el banquillo esta jornada: "En principio no creemos que vayamos a recuperar a ningún futbolista de los que estaban tocados, así que seguiremos ahí, justos, justitos en algunas posiciones. Sí es verdad que, sobre todo con respecto al partido del Copenhague, recuperamos a Juan, que estaba sancionado. Los demás, pues los que estábamos. En el aspecto mental tenemos que recuperarnos. Afortunadamente estamos acostumbrados esta temporada a jugar cada tres o cuatro días. Hemos tenido reveses importantes en la Champions, nos hemos repuesto bien en el partido siguiente de Liga y vamos a ver si en esta ocasión sucede lo mismo".
Por otro lado, Marcelino volvió a analizar lo que supone caer eliminado de la Champions League, donde destacó el pasado miércoles la "nefasta" competición que han firmado: “Cuando se acaba una competición de forma matemática es evidente que no podemos continuar en ella, pero todavía no ha acabado y, como decía en el pospartido, tenemos que competir esos dos partidos e intentar ganar, porque nos jugamos nuestro orgullo, nuestra capacidad y estamos exponiendo el nombre de nuestro club en toda Europa. Nos quedan alicientes y, de por sí, esa competición ya es suficiente aliciente. El hecho de estar en ella indica que has estado muy bien la temporada anterior.
Marcelino valora el enfrentamiento con Etta Eyong
Además, Marcelino hizo referencia al posible duelo contra Etta Eyong, ya que el Levante tendría que pagar 100.000 euros si juega un minuto: “Es una posibilidad. Actualmente es un jugador del Levante y, si deciden que juegue, tendremos que enfrentarnos a él, como ya nos ha sucedido con otros rivales que también tenían jugadores queridos nuestros. Le estamos muy agradecidos por el tiempo que estuvo aquí durante esta temporada. Si no recuerdo mal, tiene un gol y una o dos asistencias con nosotros. Es un chico al que le guardamos mucho cariño porque a nivel personal era extraordinario y futbolísticamente tuvo un rendimiento muy bueno"
Por último, el entrenador del Villarreal destacó el hecho de que su equipo se pueda relajar ante el último clasificado de LaLiga: “No creo que nos vayamos a relajar y no creo que contra el Copenhague hayamos jugado relajados. Es fácil decir que si no ganas es porque te relajaste, pero dentro de esa palabra hay muchos matices. No me parece que nos vayamos a relajar. Debemos evitarlo absolutamente, porque si jugamos relajados estamos más cerca de la derrota, pero no creo que sea el caso. Me niego a creer que vayamos a afrontar el partido de esa manera. La motivación es muy importante y tenemos que buscar nuestro nivel máximo en cada partido, independientemente del rival".