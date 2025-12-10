Pepe Danvila confirma la presencia de Álvaro del Moral en el banquillo del Levante ante el Villarreal

Pepe Danvila, propietario del Levante, mantendrá a Álvaro del Moral y Vicente Iborra en el banquillo del equipo granota, al menos, durante la próxima jornada de LaLiga ante el Villarreal. Tras la destitución de Julián Calero, el club no ha podido contratar a otro técnico y mantiene a los promocionados entrenadores

El consejero delegado y propietario del Levante UD, Pepe Danvila, aseguró de forma contundente que Álvaro del Moral se sentará en el banquillo el próximo domingo frente al Villarreal, reafirmando que el técnico interino mantendrá la dirección deportiva del equipo al menos para este encuentro. El Levante atraviesa días de incertidumbre tras la destitución de Julián Calero, y la visita del conjunto amarillo llega en pleno proceso de búsqueda de un nuevo entrenador, con la presión clasificatoria acechando a un equipo colista y a cinco puntos de la salvación.

Danvila acudió este miércoles a la comida navideña del club en el Ciutat de València y, según confirmó en declaraciones recogidas a su llegada, el tándem granota formado por Álvaro del Moral y Vicente Iborra seguirá una jornada más dirigiendo al primer equipo. Su postura fue clara, aunque evitó detallar cualquier aspecto relacionado con el futuro del banquillo o la duración de esta etapa transitoria en el club.

Del Moral asume con cautela, pese al respaldo institucional

A diferencia del máximo accionista, el propio Del Moral se expresó con un tono prudente sobre su continuidad. En declaraciones ofrecidas a Radio Marca, el técnico insistió en que su trabajo continúa, pero sin dar por hecho que el club vaya a mantenerle más allá del encuentro contra el Villarreal. “De momento y hasta nueva orden seguimos estando y trabajando con toda normalidad”, señaló, reflejando incertidumbre pese a su labor junto a Iborra desde la salida de Julián Calero.

La postura del entrenador muestra un equilibrio habitual en situaciones transitorias: asume el trabajo diario, prepara al equipo y evita entrar en decisiones que competen a la cúpula del club. Desde su promoción al banquillo del primer equipo, ha asumido la dirección de los entrenamientos, aunque sin garantías de continuidad. Su figura emerge como puente mientras el club activa contactos para asegurar un líder definitivo en el mercado de entrenadores.

El presidente también evita confirmar la continuidad y pide calma

El presidente del Levante UD, Pablo Sánchez, coincidió con el técnico en mantener la prudencia y evitó ratificar públicamente la presencia en el banquillo. Cuando fue consultado por los medios, su respuesta fue más evasiva que la de Danvila. “Queréis certezas, pero hay veces que no hay respuestas en este momento. Estamos trabajando y seguro que vamos a encontrar la solución para la situación deportiva”, afirmó el dirigente, en una intervención que refleja el desconcierto interno de un club que necesita reaccionar pronto.

Sánchez también detalló el estado de las negociaciones con posibles entrenadores, después de que el nombre de Luis García Plaza cobrara fuerza en las últimas horas como opción para tomar el mando. Según el presidente, las conversaciones con el extécnico de Alavés y Mallorca no prosperaron, ya que este solicitó refuerzos en enero para comprometerse con el proyecto. “Hubo contacto con Luis García Plaza, evidentemente. Se habló con distintos entrenadores, pero con él no se llegó a un acuerdo y ya está”, aclaró. El dirigente añadió que la dirección deportiva continúa analizando perfiles sin precipitarse.

El Levante busca soluciones urgentes ante una dinámica peligrosa

El equipo aprovechó su día libre para celebrar la comida navideña y regresará al trabajo este jueves con la obligación de preparar a contrarreloj un choque que puede marcar el tono de diciembre. Último clasificado y con una tendencia negativa tanto en juego como en resultados, el club intenta recomponerse mientras la necesidad de sumar puntos se vuelve urgente. El ambiente interno mezcla preocupación con la insistencia institucional de que todavía hay margen para reaccionar.

El regreso al Ciutat de València para enfrentarse al Villarreal no solo pondrá a prueba el rendimiento del equipo; también evaluará la capacidad de Del Moral para sostener temporalmente el mando. Mientras las oficinas siguen buscando entrenador, el banquillo del domingo ya tiene nombre, aunque su futuro más allá del encuentro sigue siendo toda una incógnita.