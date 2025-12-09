Sorteo de la Copa del Rey 2026 en directo | Los rivales de Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Real Betis, en vivo

La Copa del Rey arranca su fase de dieciseisavos con partidos a partido único, sin VAR y con sorpresas que podrían enfrentar a grandes contra los modestos del fútbol español

Podréis seguir la previa con los mejores datos y el minuto a minuto del sorteo.

Bienvenidos al directo de la Copa del Rey. Hoy a las 13:00 horas conoceremos los emparejamientos de dieciseisavos de final

Participan 32 equipos que representan cinco categorías distintas, desde Primera División hasta Segunda RFEF. La eliminatoria se jugará a partido único y sin VAR hasta los octavos de final, mientras que todos los encuentros se disputarán en el estadio del equipo de menor categoría, un formato que suele dar lugar a sorpresas y a grandes momentos para los clubes modestos

Entre los equipos más destacados que entran en esta ronda están los cuatro participantes de la Supercopa de España: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao. Estos equipos se enfrentarán a clubes de Segunda RFEF y Primera RFEF como Atlético Baleares, Ourense, Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina y Real Murcia, ofreciendo la posibilidad de vivir partidos en los que los modestos puedan intentar superar a los gigantes

Los otros equipos de Primera División que siguen en la competición se cruzarán con clubes de Primera RFEF y Segunda División . Equipos como Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia se enfrentarán a Huesca, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Eibar, Albacete, Deportivo de La Coruña, Burgos y Granada. Todos los partidos se jugarán en campo del equipo de menor categoría, lo que añade emoción y oportunidades para las sorpresas

Uno de los puntos más llamativos del sorteo es la posibilidad de que Real Betis y Sevilla FC se enfrenten apenas dos semanas después del Gran Derbi disputado en el Ramón Sánchez-Pizjuán y casi tres años después del ‘derbi del palo’ de 2022. Joan Jordán, que acaba de reincorporarse tras más de un año y medio lesionado, podría ser protagonista y aumentar el morbo de un posible duelo copero entre ambos equipos

El Rayo Vallecano tendrá una situación particular porque su partido de dieciseisavos no podrá disputarse entre el 16 y 18 de diciembre debido a compromisos internacionales de Conference League y a su encuentro de LaLiga contra el Betis. Por eso, su eliminatoria se jugará el 6 de enero, marcando un inicio de año intenso y dejando al equipo madrileño con calendario ajustado para disputar la Copa y la liga

Los encuentros de esta ronda se disputarán los días 16, 17 y 18 de diciembre, manteniendo el formato de partido único. En esta fase, no se hará uso del VAR, que solo se implementará a partir de los octavos de final. Además, todos los duelos se jugarán en el campo del equipo de menor categoría, un incentivo para los equipos modestos que buscan dar la sorpresa.

Este martes, a las 13:00 horas, se celebrará el sorteo de los dieciseisavos de la Copa del Rey en la sede de la RFEF, donde estarán presentes un total de 32 equipos procedentes de cinco categorías diferentes. Entre ellos se encuentran 17 equipos de Primera División, incluyendo a los cuatro que disputaron la Supercopa de España: Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.

Grandes contra pequeños: la magia del torneo

Los equipos de la Supercopa se enfrentarán a conjuntos de Segunda RFEF y Primera RFEF, como Atlético Baleares, Ourense, Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina y Real Murcia. Esta dinámica mantiene la tradición de que los clubes más modestos reciban a los grandes, generando escenarios de David contra Goliat que son siempre atractivos para los aficionados y la prensa.

Además, otros equipos de Primera RFEF y Segunda División se emparejarán con los 13 clubes restantes de Primera División, incluyendo a Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia.

El sorteo podría deparar enfrentamientos de gran morbo, como un posible duelo entre Real Betis y Sevilla FC, apenas dos semanas después del último Gran Derbi liguero. Esto recuerda a episodios históricos, como el denominado "derbi del palo" de 2022 en los octavos de final, donde Joan Jordán sufrió una agresión y recientemente ha vuelto a la titularidad.

Casos especiales: Rayo Vallecano

La eliminatoria del Rayo Vallecano será la única que no se dispute entre el 16 y 18 de diciembre. El equipo madrileño tiene compromisos de Conference League y de LaLiga que imposibilitan la fecha original, por lo que su partido de Copa se jugará el 6 de enero, coincidiendo con la primera semana disponible antes de los octavos de final.

Para organizar el sorteo, los equipos se dividirán en seis bombos:

Bombo 1: Ourense, ganador de la Copa de Campeones.

Bombo 2: Atlético Baleares (Segunda RFEF).

Bombo 3: Otros equipos de Primera RFEF: Guadalajara, Eldense, Talavera de la Reina, Real Murcia.

Bombo 4: Segunda División: Huesca, Cultural Leonesa, Racing de Santander, Sporting de Gijón, Eibar, Albacete, Deportivo de La Coruña, Burgos y Granada

Bombo 5: Primera División: Osasuna, Mallorca, Alavés, Getafe, Levante, Real Sociedad, Betis, Elche, Villarreal, Rayo Vallecano, Sevilla, Celta y Valencia.

Bombo 6: Cuatro equipos de la Supercopa: Real Madrid, Barcelona, Athletic Club de Bilbao y Atlético de Madrid.