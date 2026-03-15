Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online hoy el Betis - Celta de LaLiga

La privilegiada quinta plaza, en juego entre dos conjuntos que tendrán que mirar de reojo a sus citas continentales del próximo jueves, en las que no tienen ventaja para la

Con el regreso de Sofyan Amrabat a la lista más de cuatro meses después de lesionarse, el Real Betis buscará ante el RC Celta romper su racha de dos derrotas consecutivas y cuatro partidos oficiales sin ganar para matar tres pájaros de un tiro: afianzarse, además, en la quinta plaza, ahora mismo de Champions League (con seis puntos de ventaja y el 'goal-average' particular ganado) y ganar confianza para la remontada del próximo jueves 19-M, también en La Cartuja ante el Panathinaikos. Enfrente, un cuadro vigués que tampoco ganó en sus dos últimos choques y que inevitablemente, aparte de en asaltar ese peldaño número 5, tendrá un ojo en la visita a Lyon tras el 1-1 de la ida.

Real Betis - RC Celta: los árbitros

El CTA designó en la víspera como árbitro principal al murciano José María Sánchez Martínez, de 42 años. Al frente del VAR estará el tinerfeño Daniel Jesús Trujillo Suárez, de 43. Con el lorquino a los mandos, el Real Betis ganó 16 partidos, empató seis y perdió once de 33 cruces, aunque a nadie mostró más rojas (6) en su carrera en la elite. Eso sí, con él al frente lleva tres victorias seguidas y una sola derrota en ocho encuentros. Por su parte, ha pitado 26 veces al RC Celta, con 8V 10E 8D. Lleva dos triunfos consecutivos con él, pero había perdido los dos anteriores. Ha pitado un Betis 3-3 Celta en la 16/17 y un Celta 3-2 Betis en la 17/18.

Real Betis - RC Celta: fecha y hora del partido de la 28ª jornada de LaLiga EA Sports

El choque de la 28ª jornada en el Estadio de La Cartuja arrancará a las 18:30 horas de este , cuando en tierras hispalenses se esperan cielos despejados y soleados, sin probabilidad de lluvia y una temperatura alta para estas fechas, en torno a los 22º al inicio y 18º al final. Soplarán vientos del S y del N bastante suaves (de unos 8-9 k/h).

Betis No Iniciado - Celta

Real Betis - RC Celta: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre verdiblancos y celestes será retransmitido en directo por Movistar Plus LaLiga, por lo que se podrá sintonizar en los canales designados por las dos plataformas con derechos: Movistar Plus (dial 54) y Orange TV (dial 110).

Real Betis - RC Celta: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre verdiblancos y celestes. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (www.estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Estadio de La Cartuja, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los béticos, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo de la capital andaluza.