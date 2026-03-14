Pellegrini confirma baja inesperada en el Betis, apunta a Amrabat y marca plazos para Isco y Lo Celso

El técnico bético, que prudente con Isco y positivo con Lo Celso, ofreció dos noticias de alcance en la rueda de prensa de hoy, una muy deseada y otro que repercute en su planes al confirmar lo de Diego Llorente

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en vísperas del partido de mañana contra el Celta en La Cartuja y confirmó dos noticias de alcance de cara a este encuentro, la primera muy esperada por el beticismo y la segunda inesperada y contraria a los intereses heliopolitanos.

En este sentido, el entrenador heliopolitano confirmó que Amrabat, que volvió a entrenar en la mañana de hoy, ha dejado atrás sus problemas físicos y que ya se encuentra a su plena disposición. Es decir, que entra en la lista de convocados tras una larga ausencia por el choque sufrido con Isco en la cita europea contra el Utrecht.

Pellegrini ratifica que vuelve Amrabat, pero no para 90 minutos

"Al final no es una lesión muscular, sino que fue de un golpe o de una operación, que ha tenido que ir recuperándose. Amrabat no sé si está para 90 minutos, entiendo que no, que será para algunos menos", indicó el chileno, que insistió en que no estará de inicio, pero que ha dejado atrás sus miedos.

"Lo de Sofyan en los discos son lesiones cartílicas, no son lesiones musculares. Van evolucionando a medida que va pasando los días, mejor, peor, se demoran más o se demoran menos. Es distinto a una lesión muscular que más o menos se sabe el tiempo que van a estar. Él ya está entrenando normal, por supuesto que para 90 minutos no está, pero lo importante es que él ya no siente temor, que está jugando al 100% e irá aportando los minutos que necesitemos dentro del equipo", señaló Pellegrini.

Diego Llorente, fuera de la lista

Por el contrario, corroboró una ausencia de última hora después de que Diego Llorente se no se entrenase hoy con el resto de compañeros al estar en tratamiento de unas molestias. El central era duda, pero el míster se encargó de descartarlo de la lista para el choque contra los celestes y explicó los motivos.

"La lista para el partido de mañana confirmada y quedó afuera Diego Llorente, que tuvo un golpe que no le permite estar al 100%", señaló el técnico heliopolitano al respecto, que apuntó que el resto, a excepción de los lesionados de larga duración, están citados.

También se refirió una vez más al estado físico y a los tiempos de recuperación de Isco Alarcón y Giovani Lo Celso, que ya han dado varios frentes en su puesta a punto.

Optimista con Lo Celso: "Esperemos que esté lo antes posible"

"Lo de Isco y Lo Celso es lo que acabamos de hablar sobre Amrabat. Lo de Isco es cartílago, así que va evolucionando día tras día, puede empeorar o puede mejorar, por suerte Isco ha ido mejorando, pero no podemos decir una fecha. Lo de Gio es muscular, tiene un tiempo determinado con anterioridad, ya está haciendo trotas y esperemos que esté lo antes posible", indicó.