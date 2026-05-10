La plaza Champions del Real Betis busca alguien que la defienda: sólo dos sanos en toda la plantilla

Al final, más allá de las bromas de Alarcón o la carta del Sevilla a LaLiga, Manuel Pellegrini tendrá que tirar de suplentes y canteranos para configurar su defensa en el Betis - Elche pese a no tener amarrado el quinto puesto: tiene tres bajas seguras y tres serias dudas

El Real Betis empató contra la Real Sociedad (2-2) al filo de la medianoche del sábado, ha amanecido este domingo en San Sebastián y, tras estirar un poco las piernas en el regreso a Sevilla, encararán este lunes el único entrenamiento previo al duelo de este martes en La Cartuja contra el Elche CF. Se trata de un partido de vital importancia para los ilicitanos, que se juegan la permanencia; pero también para los verdiblancos, que vieron reducido su colchón de Champions de seis a cuatro puntos tras la tercera ventaja de dos goles desperdiciada en lo que va de 2026 y la victoria del RC Celta de Vigo ante el Atlético de Madrid (0-1).

Cabe recordar que este Betis - Elche va a ser examinado con lupa tras la carta enviada por el Sevilla FC al Comité de Integridad de LaLiga para avisar de las palabras del CEO, Ramón Alarcón, acerca de una supuesta relajación si llegaban a ese partido con la quinta plaza ya asegurada. Cómo ha cambiado la cosa en cuestión de unos pocos días.

No se ha dado ese escenario de ser matemáticamente quintos y la igualada en Anoeta les obliga a salir a morder contra el Elche para amarrar esos tres puntos en casa. Eso sí, las rotaciones serán inevitables: Pellegrini sólo tiene a dos defensas al cien por cien en toda la plantilla del primer equipo. Un problema que, si hubiese amarrado el 0-2 que tenía a su favor, sólo sería anecdótico.

El Betis tiene tres bajas seguras en defensa y tres serias dudas

El Real Betis se ejercitará a partir de las 11:15 horas de este lunes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol y lo hará muy pendiente de la evolución experimentada en este escaso margen de tiempo por Natan de Souza y Ricardo Rodríguez. El central brasileño, que hasta este sábado no se había perdido ni un solo partido por motivos físicos, se cayó del once a ultimísima hora después de acabar el calentamiento con malas sensaciones en torno a unas molestias que arrastraba desde hace unos días. Su sitio lo ocupó el lateral suizo -desplazando al eje a Valentín Gómez-; pero también pidió el cambio mediada la segunda mitad.

Además, Pellegrini explicó luego en rueda de prensa que Diego Llorente terminó muy dolorido tras una acción en la cayó mal y necesitó asistencia médica. Aunque pudo acabar el partido, el técnico del Betis desveló que lo hizo forzado por las circunstancias y lo apuntó como tercera duda para recibir al Elche CF.

Pellegrini sólo tiene sanos a Valentín Gómez y Héctor Bellerín; Junior Firpo, a medio gas

El factor tiempo corre en contra de las opciones de poder contar con todos los tocados. Eso dibuja un problema importante, debido a que Aitor Ruibal fue expulsado por doble amarilla y también se lo perderá seguro por sanción. Además, ya se despidieron del curso Marc Bartra, con rotura de la fascia plantar, y Ángel Ortiz, con lesión del bíceps femoral.

Así, el chileno preparará este encuentro vital en sus opciones de Champions con sólo tres defensas disponibles: Valentín Gómez, el único central sano; Héctor Bellerín y el recién recuperado Junior Firpo, que también puede actuar en el eje pero ni siquiera jugó el sábado pese a no haber nadie en su sitio natural -salió Bellerín a pie cambiado-. En sesiones recientes, Pellegrini tiró del lateral Darling Bladi y del central Emmanuel Ngoran, pero el Betis Deportivo se está jugando la vida en Primera RFEF.

"Natan venía con una pequeña molestia antes del partido que sintió en el calentamiento. A eso se sumó la lesión de Ricardo, tuvimos que poner a Bellerín, y el golpe que sufrió Diego Llorente, que nos dejaría bastante empobrecidos en cuanto defensores para el martes. Vamos a ver si Natan se recupera y llega a ese partido del martes", explicó el entrenador del Betis desde la sala de prensa del Reale Arena. La plaza de Champions del Betis busca alguien que la defienda.