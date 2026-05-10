MotoGP Francia 2026 | Clasificación, resultados y tiempos del Gran Premio de Francia

'Martinator' ha firmado su doblete en Le Mans tras un domingo histórico para Aprilia, que ha conseguido colmar el podio con tres motos. Álex Márquez se fue al suelo a las primeras de cambio y Pedro Acosta tuvo que conformarse con la quinta plaza. Bagnaia lo intentó, pero acabó tirando su 'pole' por lo suelos

El patrón que preocupa a Marc Márquez y Ducati tras su accidente en Le Mans

¡Buenas tardes! Ya estamos aquí para contaros lo que acontece en la carrera dominical del Gran Premio de Francia 2026. Un certamen que ha tenido de todo durante el fin de semana. Jorge Martín y Bagnaia parten como favoritos por diversos factores que ahora os contaremos. Marc Márquez lo tendrá que ver desde el hospital tras su caída en la carrera corta de ayer sábado.

Jorge Martín ha sumado la segunda victoria 'sprint' de la temporada y la decimoctava de su trayectoria deportiva, al vencer ayer sábado la del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito 'Bugatti'.

Antes de la misma, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) rodó a ritmo de récord absoluto en la primera clasificación pero, en la Q2, la 'pole position' fue a parar a las manos de su compañero de equipo, el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia . El italiano marcó un mejor tiempo de 1:29.634 que le valió su primera 'pole' de la temporada, pero antes Márquez había logrado el pase desde la primera clasificación con un nuevo récord absoluto de 1:29.288.

Sin embargo, la noticia de la jornada del fin de semana en Le Mans ha sido, por ahora, la caída de Marc Márquez en la sprint . El piloto catalán se tuvo que despedir ayer mismo del certamen francés tras confirmarse que sufre una nueva fractura en el quinto metatarsiano. Y de paso, aprovechará su nueva entrada en el quirófano para retocarse su maltrecho hombro derecho.

"Más unidos que nunca", eso reza en un cartel que ha colocado Ducati junto a la moto de Marc Márquez.

¡La Yamaha de Toprak Razgatlioglu ha tenido problemas en plena vuelta de formación! Ha tenido que pararse. Y problema doble para él: la segunda moto está con configuración de agua, porque se espera lluvia.

Los comisarios han inspeccionado la pista, por si la moto de Razgatlioglu ha dejado aceite.

En cuanto a neumáticos, todos los pilotos han llegado a parrilla con blando delantero y blando trasero.

Davide Tardozzi , en DAZN: "Es muy importante esta carrera, sobre todo para Bagnaia. Pero en este momento todos nuestros pensamientos van para Marc Márquez, que acaba de salir del quirófano y todo ha ido bien".

Jorge Martín intentó lo mismo que ayer en al sprint, pero no le ha salido bien y ha perdido posiciones. Bezzecchi ha salido muy bien y se ha colocado primero. Bagnaia, dueño de la 'pole', ha caído a la quinta plaza.

¡Álex Márquez se ha ido al suelo! Ayer le tocó a su hermano y hoy a él, si bien el de Gresini ha corrido mejor suerte, se ha levantado rápido y todo hace indicar que está todo bien en su cuerpo.

Pecco Bagnaia sigue recortando distancias a Bezzecchi. Vuelta 13 de 27, y está a medio segundo de Bezzecchi. Quiere esta victoria en Le Mans. Y sería la primera Ducati en un podio dominical del Ducati Lenovo en 10 carreras.

Todo sigue igual y sin llover, parece que se va a librar la carrera, que ya ha pasado su ecuador.

Pedro Acosta no se conforma con el podio y va a por Bagnaia.

¡CAÍDA DE BAGNAIA! Se fue al suelo y Ducati se queda sin podio.

¡Muy enfadado Bagnaia en el box! No se ha quitado ni el casco todavía.

Ogura le quiere quitar a Pedro Acosta el podio y se lo va a quitar. Está volando y está a 3 décimas del murciano.

Di Giannantonio está a punto de adelantar a Pedro Acosta, que se va a quedar sin podio.

¡Jorge Martín lo ha vuelto a hacer! No ganaba una carrera dominical desde 2024, celebración a lo Mbappé.

¡Día histórico para Aprilia! Triple podio para el equipo italiano, con Marco Bezzecchi segundo y Ai Ogura tercero. Di Giannantonio adelantó a Pedro Acosta y se hizo en el último giro con la cuarta plaza y el murciano se ha tenido que conformar con la quinta plaza.

Lástima la caída de Álex Márquez , que podría haber apretado aún más la clasificación. Mal fin de semana para los hermanos de Cervera y Ducati vuelve a las andadas, porque Bagnaia también se fue al suelo cuando marchaba segundo.

Antes de ir nos, os dejamos los resultados y tiempos de este Gran Premio de Francia 2026.

Y también cómo queda la clasificación del Mundial de MotoGP tras el Gran Premio de Francia.

Jorge Martín saca sus lágrimas de campeón en Le Mans y se acuerda de Mbappé

¡Bueno pues esto ha sido todo! Muchas gracias por vuestra atención. Aquí os dejamos la crónica del Gran Premio de Francia 2026.

Puede ser la hora de que Jorge Martín vuelva a liderar el Mundial de MotoGP. Después de lo vivido durante todo el fin de semana, el piloto madrileño llega a la carrera dominical con muy buenas sensaciones. Ganó la carrera corta y también ha liderado la Warm Up. Eso sí, la lluvia podría complicarle dicho objetivo.

Tras su victoria en la sprint, el piloto de Aprilia comentaba sus sensaciones: "Tenía clara un poco mi estrategia de salida, pero sí que es verdad que, saliendo octavo, nunca puedes predecir lo que va a hacer el resto de pilotos ya que tienes siete pilotos delante que pueden hacer cualquier cosa que no te esperas. He visto claro por dónde tenía que pasar y tiene mucho de improvisación, pero he sido capaz de hacer una gran salida y una gran primera vuelta que ya me ha ayudado a ganar la carrera".

La victoria número 18 de Jorge Martín en una sprint

El español Jorge Martín sumó en Le Mans su victoria número dieciocho en una carrera 'sprint' al vencer la del Gran Premio de Francia de MotoGP disputada en el circuito 'Bugatti'.

Asimismo, esta es la segunda victoria de Martín en la actual temporada, después de protagonizar una magistral salida que le llevó desde el octavo puesto hasta el liderato en las tres primeras curvas de la carrera y con un espectacular exterior a Bezzecchi, Bagnaia y Marc Márquez, quien no logró acabar la prueba al sufrir una espectacular y fuerte caída en las vueltas finales.

La pole se la llevó Bagnaia

Pese a ello, hoy Jorge Martín no saldrá desde la primera línea de la parrilla de salida, si bien ha visto como el adiós de Marc Márquez le ha hecho ganar una posición en la misma, ya que el catalán acabó segundo por detrás de Pecco Bagnaia, que fue quien se hizo con la 'pole' por doce milésimas de segundo.

Una vez que Bagnaia confirmó su liderato en solitario al rodar en 1:29.634, Marc Márquez terminó segundo en la Q2 y Marco Bezzecchi acabó en la tercera posición. La segunda línea de salida fue para Fabio di Giannantonio, que intentó mejorar en su última vuelta sin éxito, junto a Pedro Acosta y Fabio Quartararo. La tercera línea es para Joan Mir, Jorge Martín y el japonés Ai Ogura (Aprilia RS-GP), con Alex Márquez, Johann Zarco y Alex Rins en la cuarta.

Tras el adiós del nueve veces campeón del mundo, Joan Mir pasará a la segunda línea, pero Jorge Martín seguirá partiendo desde la tercera, por lo que deberá realizar otra buena salida si quiere tener opciones de pelear por la victoria.