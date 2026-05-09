Jorge Martín se queda dormido en Le Mans y le pasa factura: el madrileño sufre su octava caída de la temporada

El piloto madrileño confesó haber empezado el fin de semana "con el pie izquierdo". Aun así, acabó la práctica oficial por delante de su compañero y líder del Mundial, Marco Bezzecchi

El francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) ejerció de líder en su casa en la práctica oficial del Gran Premio de Francia de MotoGP en el circuito 'Bugatti' de Le Mans. Una sesión en la que el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), acabó fuera de la segunda clasificación.

Pero la jornada comenzó con un susto muy grande para Jorge Martín. Nada más comenzar la sesión, el piloto madrileño sufrió su octava caída de la temporada y la primera en Le Mans, al irse por los suelos en la curva nueve y verse obligado a regresar a su taller para reparar los daños mecánicos, si bien pudo continuar la sesión sin mayores consecuencias.

Jorge Martín hace una confesión muy íntima

Las Ducati han despertado y las Aprilia parecen dormirse o, como mínimo, relajarse. Eso fue lo que quedó patente tras la primera jornada en Le Mans. Y es que hasta el propio 'Martinator' hizo público que le costó levantarse de la cama: "Ha sido un día en el que hemos empezado con el pie izquierdo, la verdad. Esta mañana me ha costado levantarme una pasada, he dormido demasiado, y en el entreno iba bostezando, una locura. Pero bueno, al final he entrado en ritmo".

Jorge Martín acabó 15º en los Libres 1 y, pese a la caída, terminó sexto, a dos décimas del mejor registro de Johann Zarco, y justo por delante de Marco Bezzecchi: "He salido muy preparado a la Práctica, y quizás demasiado activo, y me he caído. A partir de ahí, todo es un poco más complicado, se cambian un pelín los planes. He vuelto al box, he intentado ir cogiendo confianza porque tenía las gomas sucias y demás, pero cada vez que salía a pista me encontraba un poco mejor".

Jorge Martín no tiene buenas sensaciones este fin de semana

Pese a que durante la semana el piloto madrileño se había encargado de confirmar que físicamente se encontraba ya casi recuperado en su totalidad de todas las lesiones sufridas durante el curso pasado, el campeón del mundo admitió que no las tiene todas consigo en Le Mans: "Igualmente, tenemos que seguir trabajando. No voy comodísimo, me cuesta meter temperatura en la rueda delantera, y eso es un problema en Le Mans. Tengo que dar un pasito para mañana, porque hay un par de pilotos que están mejor".

Por último, el piloto de Aprilia confesó que la lluvia puede ser muy perjudicial para él: "Yo siempre doy mi 100 por 100. Hay veces que tienes que ir más agresivo, otras en los que puedes hacerlo de una manera más tranquila. Pero hoy está claro que, estando fuera de la Q2 en el primer intento, tenía que sacar dos grandes vueltas al final, y lo he hecho, lo que me tocaba. Igualmente, creo que hay que seguir dando pasos. En varias zonas del circuito me veo que no estoy cómodo, que voy al límite. Mañana, correr en seco siempre es una gran opción. Si llueve, hay riesgos. Pero siempre me he encontrado bien con la Aprilia en agua, así que no es un problema".