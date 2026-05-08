Marc Márquez y Bezzecchi guardan sus cartas en el Gran Premio de Francia

Luca Marini manda, Acosta y Di Giannantonio acaparan la atención entre los pilotos punteros y Marc Márquez y el resto de favoritos se reservan para la Práctica en Le Mans

Nada lo que se esperaba y se espera para el fin de semana ocurrió en el inicio del Gran Premio de Francia de MotoGP 2026. Mandó una Honda, la mayoría de los grandes favoritos no acabaron ni entre los diez primeros y, sobre todo, hizo calor y se corrió con tiempo despejado la FP1 cuando para el sábado y domingo se anuncia tiempo cambiante y lluvia.

Con la mayoría de los equipos haciendo pruebas y casi todos los pilotos rodando en el mismo segundo, Luca Marini sorprendió y quiso liderar por una vez una jornada de entrenamientos, aunque sus tiempos indican que será muy superado a partir de que, en la Práctica, todas las motos se tomen más en serio acabar entre los diez mejores y la competitividad suba. Los 1.30.857 con los que acabó el hermano de Valentino Rossi se quedan a un segundo y medio del récord de la pista batido el pasado año por Quartararo.

De los que pelean por el Mundial, tan sólo Pedro Acosta y Fabio di Giannantonio estuvieron en esos primeros puestos, y sería el italiano el que marcaría finalmente el segundo mejor tiempo cuanto todo hacía indicar que el Tiburón de Mazarrón seguiría la estela de Marini.

De todas formas, la igualdad fue total. Sólo Marini y 'Diggia' bajaron del 1:31 y entre Marini y la Ducati de Franco Morbidelli (20º) hubo un segundo de diferencia, lo que indica la igualdad vivida en este arranque y lo dura que va a ser la clasificación, en la Práctica, para la Q2.

Veinte pilos en un segundo, en Le Mans

Por encima de 1:31 sólo el turco Toprak Razgatlioglu, que sigue sin cogerle el tranquillo a la categoría, y un Jonas Folger que regresa a MotoGP varios años después para correr con la KTM Tech3 del lesionado Maverick Viñales. El piloto alemán estuvo muy lejos de los tiempos del resto y, de hecho, acabó a más de 3 segundos de la Honda de Luca Marini.

El piloto italiano no fue la única Honda que se dejó ver en Le Mans, ya que Zarco estuvo ahí delante y, finalmente, acabó cuarto. Joan Mir sólo pudo ser undécimo, pero por delante de Aldeguer, Bezzecchi, Jorge Martín, Bagnaia... Los pilotos llamados a pelear por el Mundial estuvieron discretos en este inicio. Incluso un Marc Márquez al que le gusta coger los límites desde los primeros libres, se mostró cauto y sólo pudo acabar con el noveno mejor tiempo.

Clasificación FP1 del GP de Francia de MotoGP 2026

1. Luca Marini 1:30.857

2. Fabio Di Giannantonio +0.054

3. Pedro Acosta +0.208

4. Johann Zarco +0.252

5. Raúl Fernández +0.367

6. Álex Rins +0.445

7. Álex Márquez +0.470

8. Ai Ogura +0.503

9. Marc Márquez +0.531

10. Brad Binder +0.537

11. Joan Mir +0.539

12. Enea Bastianini +0.591

13. Fermín Aldeguer +0.655

14. Marco Bezzecchi +0.675

15. Jorge Martín +0.676

16. Francesco Bagnaia +0.690

17. Jack Miller +0.729

18. Fabio Quartararo +0.731

19. Diogo Moreira +0.976

20. Franco Morbidelli +1.035

21. Toprak Razgatlioglu +1.759

22. Jonas Folger +3.241