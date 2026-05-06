Las Ducati se crecen tras los resultados de Jerez

Di Giannantonio espera con mucha ilusión que la marca italiana dé un paso delante este fin de semana en Le Mans y que se introduzcan algunas de las mejoras probadas en Andalucía

Aunque Ducati dio un paso adelante en Jerez y la marca italiana se apuntó los triunfos en el sprint y en la carrera del domingo en el Gran Premio de España, Aprilia demostró seguir igual de fuerte y, de hecho, Maco Bezzecchi reforzó su liderato en el mundial de MotoGP.

A Jorge Martín le tocó sufrir y, sin embargo, no bajó de la cuarta plaza y el lunes siguiente, en los test, salió muy contento de poder haber probado muchos de los materiales que no había podido incorporar tras la pretemporada, ya que él no estuvo presente.

Con este panorama y las dudas que despierta Marc Márquez, llega un Gran Premio de Francia donde hay muchas expectativas, ya que puede decir la realidad futura del Mundial, si la mayor igualdad vista en Jerez era flor de un día o si las Ducati han dado un paso adelante en la pelea con las Aprilia.

En este sentido, ahora mismo, el principal referente en las motos de Borgo Panigale es Fabio di Giananntonio, que es el que se ha mostrado más regular en las cuatro primeras carreras ante las caídas de Marc Márquez. El piloto del VR46 se muestra optimista de cara a gran premio de este fin de semana, donde espera dar otro paso más en su pelea por ocupar las primeras plazas del Mundial de MotoGP.

Di Giannantonio anuncia lluvia para el Gran Premio de Francia

"Estoy muy contento de volver a Le Mans, que es un circuito único con una atmósfera increíble, además de llegar a Francia con mucho entusiasmo tras los excelentes resultados de estas primeras carreras de la temporada", afirma el italiano, quien adelanta un panorama incierto para el fin de semana en cuanto a meteorología. "Se pronostican lluvias para el fin de semana", avisa.

Di Giannantonio, no obstante, se ve capacitado para ser "muy competitivo en cualquier condición". "Estamos preparados para cualquier eventualidad y el objetivo es mantener esta buena racha", aseguraba el piloto romano.

Con lo que hay expectación es con poder ver cómo se implementan todas las pruebas hechas en el test de Jerez en las Ducati, con las que los pilotos de la marca italiana esperan dar un paso adelante y alcanzar el rendimiento de las Aprilia. "Los test que realizamos en Jerez hace dos semanas fueron muy positivos, y estamos deseando confirmar las mejoras que probamos en España también en condiciones de carrera y en otro circuito", asegura 'Diggia'.

Franco Morbidelli reconoce lo sufrido por Ducati

En su misma línea se mostraba Franco Morbidelli, que llega a un circuito de Le Mans que le trae buenos recuerdos de años anteriores. El también piloto romano reconocía, no obstante, que Ducati en general y él en particular habían sufrido mucho en el arranque de temporada. Por lo que sólo pueden ir a más.

"Las primeras carreras de la temporada no han sido fáciles, pero el podio en el Sprint de Jerez nos ha motivado mucho y en los test trabajamos intensamente y llegamos con muchas ganas de hacerlo bien para luchar por los primeros puestos, si bien la lluvia será clave, pero nos adaptaremos a cualquier situación y trabajaremos para dar un paso más", señala el de VR46.