El tirón de orejas de Ducati a Marc Márquez y Pecco Bagnaia

En el equipo italiano esperan que ambos pilotos reaccionen en Francia y mejoren los resultados hasta ahora cosechados

En el mundo del deporte no se vive del pasado, en ninguna modalidad. Los triunfos pretéritos no garantizan la continuidad en el futuro. Y si no que se lo digan a Marc Márquez y a Pecco Bagnaia, quienes están viviendo una auténtico infierno en este inicio de temporada en Ducati. Once títulos poseen entre los dos y sus resultados están siendo muy cuestionados en este inicio de curso.

Lo del italiano ya no sorprende tanto porque el año pasado ya fue algo decepcionante para él, sobre todo en la segunda mitad de la temporada. Pero en el caso del piloto español la situación comienza a ser algo preocupante.

La lesión sufrida el año pasado en Indonesia tras ser arrollado por Bezzecchi parece que le sigue lastrando y que no termina de permitirle pilotar cómodo. Y de ahí sus pobres resultados. En Jerez confirmó su tercer abandono en carrera (uno sprint) del 2026.

Marc Márquez es realista y Dall'Igna avisa

Y el de Cervera era sí de autoexigente cuando se bajó de su moto: "Con el nivel que tenemos ahora, no se puede luchar por el título".

Sus declaraciones que motivaron aún más al jefe de Ducati, Gigi Dall'Igna, para darles un tirón de oreja a sus dos pilotos para que despierten, de una vez por todas, en Francia, donde este próximo fin de semana tendrá lugar la quinta parada del calendario de MotoGP.

"El balance es positivo por las dificultades que vivimos en las primeras carreras, pero la falta de resultados de los oficiales afecta. La realidad es que debemos mejorar en nuestros esfuerzos para traer algo extra. Las innovaciones fueron probadas y algunas serán ciertamente utilizadas en las próximas carreras. Ahora tenemos que tomar y analizar esos datos", manifestó en tierras jerezanas el CEO del Departamento de Carreras.

Afortunadamente Álex Márquez conquistó el certamen y maquilló los registros del equipo, al tiempo que sirvió de aviso a la hegemonía de Aprilia: "Queda un duro campeonato por delante. Hay más desafíos y es lo que nos gusta cada día".

La diferente historia de Marc Márquez en 2025

Cabe recordar que Marc Márquez logró en 2025 empezar a marcar diferencias tras un Gran Premio de Francia donde se centró en sobrevivir. El diluvio del domingo disparó a Zarco, y el ilerdense sumó en un campeonato donde no había comenzado bien tras caerse en Austin y Jerez. Ahora la historia es diferente.

El de Cevera necesita ya subir al podio en la carrera larga si quiere seguir la estela de los primeros y no distanciarse más. Ahora mismo, está a 44 puntos de Bezzecchi y a 33 de Jorge Martín.

Las características del circuito de Le Mans

El Circuito Bugatti de Le Mans es uno de los trazados más peculiares del calendario de MotoGP. Aunque comparte parte del complejo con el mítico escenario de las 24 Horas, su versión corta es un circuito técnico, estrecho y muy exigente en frenada, donde las aceleraciones desde baja velocidad marcan grandes diferencias.Se trata de una pista de "stop and go", con fuertes frenadas, especialmente en la chicane Dunlop o en la horquilla Garage Vert, que castigan tanto a pilotos como a neumáticos. Aquí, más que la velocidad punta, importa la estabilidad en frenada y la tracción al salir de curva.

Además, Le Mans suele ser sinónimo de incertidumbre meteorológica. La lluvia ha sido protagonista en numerosas ediciones recientes, lo que convierte este Gran Premio en uno de los más imprevisibles del año, donde las estrategias y la elección de neumáticos pueden decidir la carrera.