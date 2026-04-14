Bagnaia dice adiós al título de MotoGP a las primeras de cambio

El italiano ha comenzado peor que el año pasado y se le ve muy mermado psicológicamente. Y cuando tan sólo se han disputado tres carreras en lo que va de curso ya se ve muy lejos de poder competir con los mejores de la parrilla

Noveno y con 25 puntos en su casillero, a 56 del líder Marco Bezzecchi, que tiene 81. Y sólo se han disputado tres carreras del presente campeonato, pero Pecco Bagnaia ya no es el que era hace tres temporadas. Fue enfundarse Marc Márquez el mono rojo y parece que el italiano ha perdido toda la fuerza que tenía y que le llevaron a ser campeón del mundo por dos veces.

Primero fue Jorge Martín quien le quitó la corona en 2024 y, luego, su compañero de equipo en 2025, donde al final se quedó hasta fuera del podio. El propio Bezzecchi y Pedro Acosta terminaron adelantándole en la tabla.

Y pese a que había comenzado con cierto optimismo este curso, la realidad le ha vuelto a minar su moral. Ducati tampoco le ha ayudado, hay que decirlo también. Porque aunque ha vuelto a cometer errores impropios de un campeón del mundo, al equipo italiano también le está costando encontrar ciertas mejoras en la moto.

Y después de estos tres primeros exámenes, Pecco ya ha emitido su primer veredicto esta temporada. Lo ha hecho en la web oficial de MotoGP, donde le han preguntado por sus opciones de título y Bagnaia ha sido contundente y claro en su respuesta: "Todos los fabricantes han progresado mucho, y nosotros seguimos teniendo algunas dificultades, así que creo que el campeonato está mucho más abierto que en el pasado. Pero tenemos que ganar en regularidad. Por el momento, estoy un poco fuera de la lucha por el título porque necesitamos ser más constantes".

Y no sólo él se ve lejos, sino que los jefes también lo perciben. "Lo extraño es volver a ver a Pecco ser competitivo solo de vez en cuando. Es algo que me preocupa, porque un mal año se puede pasar por alto, pero si tuviera que encadenar dos seguidos, se complicaría más. Para los aficionados, es una pena", ha manifestado el antiguo responsable del programa de Ducati, Livio Suppo, en declaraciones a GPOne.

Así fue el Gran Premio de Austin para Bagnaia

El sábado, el piloto italiano se quedó a las puertas de la victoria en la sprint, pero el domingo la carrera se le hizo larga: "Empecé a tener muchas dificultades desde por la mañana. Desde el Warm Up, ya no me sentía como el sábado, notaba la moto mucho más pesada y me costaba mantener la misma velocidad en la entrada de las curvas que durante el resto del fin de semana. Luego, en cuanto empecé la carrera, sentí que no estaba bien. El agarre trasero era un poco más bajo, quizá por las condiciones, y empecé a tener bastantes dificultades".

Afortunadamente siempre le quedará Gigi Dall'Igna, a quien siempre le queda un discurso para animarle: "Demostró el coraje de alguien que quiere ser protagonista antes de sufrir una fuerte caída en su rendimiento que le hizo perder cada vez más posiciones, hasta acabar relegado al décimo puesto bajo la bandera a cuadros".

Pecco Bagnaia sabe que todo no es culpa suya

Y para intentar mejorar sus resultados, Bagnaia no ha dudado en señalar a la otra parte responsable en una entrevista concedida a Sky Sport MotoGP: "La gestión de los neumáticos es extraña. En general, los pilotos de Ducati siempre han sido buenos en eso, y la moto siempre ha sido muy suave con el neumático trasero. Sin embargo, ahora ya no lo conseguimos, o al menos a mí me cuesta mucho ser constante, llegar al final de la carrera con buenas posibilidades de luchar".

"Pero hay que decir una cosa: estamos trabajando mucho y, en mi opinión, estamos progresando de verdad. Creo que el fin de semana de Estados Unidos y el de Goiania han sido positivos en cuanto al trabajo que hemos realizado. Nos falta algo y, sobre todo, tenemos que entender qué es".