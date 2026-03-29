Bagnaia sigue los pasos de Marc Márquez con su fichaje por Aprilia

Bagnaia ficha por Aprilia con un contrato de cuatro años y se lleva a Gabarrini tras el ascenso de Acosta a la Ducati oficial para la próxima temporada

El mercado de MotoGP está viviendo una calma tensa que esconde movimientos sísmicos bajo la superficie. Todos estamos pendientes de que se oficialice el acuerdo entre el promotor, MotoGP Sports Entertainment Group, las fábricas y los equipos. No es un simple trámite: este pacto traerá un sueldo mínimo de medio millón de euros para los pilotos de la clase reina y un mayor reparto económico que potenciará el deporte. Pero, sobre todo, este acuerdo es la llave que desbloqueará el silencio administrativo que rodea a fichajes que ya están cerrados. Y el nombre propio de esta revolución es Pecco Bagnaia.

Pedro Acosta, el desencadenante

El bicampeón de MotoGP -y tricampeón si sumamos su corona de Moto2, un detalle que jamás debemos olvidar- ha tenido que buscarse la vida fuera de Ducati. La casa de Borgo Panigale ha decidido apostar todo al rojo de Pedro Acosta, provocando un efecto dominó que llevará a Álex Márquez a la KTM que deja libre el Tiburón. En este escenario, Pecco ha encontrado en Aprilia un refugio dorado con un contrato que rompe los moldes habituales del paddock: una firma por cuatro años, bajo el formato 2+2, según informa AS.

Hacía mucho tiempo que no veíamos una apuesta de tan larga duración en una fábrica oficial. El último precedente ilustre fue el de Marc Márquez con Honda, un acuerdo histórico que el de Cervera no llegó a completar íntegramente tras su salida rumbo al Gresini Racing. Ahora, Bagnaia emula aquella estrategia de blindaje para liderar el proyecto de Noale a largo plazo.

Bagnaia no se va solo

Pero Pecco no aterriza solo en Aprilia. Se lleva consigo su mayor activo técnico: Cristian Gabarrini. El jefe técnico es una pieza clave en la historia moderna del motociclismo. Ya en su día abandonó Ducati, tras ser campeón con Casey Stoner en 2008, para escoltar al australiano en su exitosa etapa en Repsol Honda, donde volvieron a tocar la gloria en 2011. Tras trabajar con figuras como Andrea Dovizioso y Jorge Lorenzo, Gabarrini vuelve a hacer las maletas para intentar repetir la gesta de hacer campeona a una fábrica diferente.

Este año, la trayectoria de Bagnaia ha estado marcada por esta incertidumbre contractual y la presión de un box que ya miraba hacia el futuro con Acosta. A pesar de los altibajos lógicos de quien se sabe fuera de su casa actual, el italiano ha demostrado la casta de un tricampeón, manteniendo el tipo mientras se fraguaba este acuerdo que promete cambiar la jerarquía de la parrilla en las próximas temporadas. Con la estabilidad de Aprilia y el respaldo de su equipo de confianza, Pecco se prepara para un nuevo capítulo donde el objetivo no es otro que volver a reinar.