Pedro Acosta saca las pegatinas a Marc Márquez y Jorge Martín

La pole en el Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP ha sido para Fabio di Giannantonio del equipo Ducati Desmosedici GP26

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de MotoGP, la cual se ha disputado en el circuito COTA (Circuit Of The Américas) en Austin, nos ha dejado la pole de Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26). El italiano ha sido el más rápido en un final muy igualado en el que ha conseguido un tiempo de 2:00.136, superando en más de siete décimas de segundo el anterior récord, que ostentaba el español Maverick Viñales desde 2024 con 2:00.864. Y otro español, exactamente Pedro Acosta, ha impuesto su ley entre los pilotos patrios para firmar un tercer lugar en la qualy.

Completando la primera línea tenemos a Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), mientras que la segunda estará formada por el italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26), y los españoles Joan Mir (Honda RC 213 V) y Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26). Y justo por detrás, Jorge Martín.

Con una tanda libre que tuvo poca historia y en la que el vigente campeón del mundo, el español Marc Márquez, se mostró conservador tras la caída que sufrió a 192 kilómetros por hora, fue en la clasificación cuando todos mostraron sus armas.. el viernes por la mañana, decidió 'conservar' el físico hasta la llegada de las clasificaciones.

Con la segunda clasificación –la que decide la pole– ya en marcha, no perdieron ni un segundo los interesados en aprovechar al máximo el tiempo y, si era posible, seguir el rebufo de alguno de los pilotos punteros. Entre estos el primero en destacar fue 'Pecco' Bagnaia con 2:00.815, que era récord absoluto del circuito, con su compatriota Fabio di Giannantonio segundo a 22 milésimas de segundo y con Marc Márquez tercero, pero a más de seis décimas de segundo.

Todo queda visto para sentencia con Marc Márquez perdiendo posiciones

Tras el clásico baile de pilotos en los minutos finales, Marc Márquez buscó su oportunidad justo a tres para el final de la sesión y con toda la pista 'limpia' por delante. En el primer parcial ya iba por debajo del récord, pero también lo hacía Fabio di Giannantonio, en lo que parecía un apretadísimo sprint con casi todos los pilotos metidos en la pelea.

Marc Márquez marcó su mejor tiempo con 2:00.637, pero por detrás de él y sucesivamente le superaron Joan Mir, Pedro Acosta, Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio, que acabó adjudicándose la 'pole position' al rodar en 2:00.136 por delante de Bezzecchi y Acosta, con Bagnaia, Mir y Márquez en la segunda, Jorge Martín, Alex Márquez y Luca Marini en la tercera, y Fermín Aldeguer, Ai Ogura y Enea Bastianini en la cuarta.