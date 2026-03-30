Dos españoles en el hospital, una lesión grave y premio para Agius

El australiano gana el Gran Premio de Las Américas de Moto2, donde el español 'Manugas' González se coloca líder del Mundial tras el caos de Austin

El australiano Senna Agius (Kalex) ha aprovechado el caos vivido en la carrera de Moto2 del Gran Premio de Las Américas 2026 para hacerse con un valioso triunfo por delante del italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) y el español Izan Guevara (Boscoscuro).

La prueba estuvo marcada por un inicio caótico, una doble caída en las primeras curvas que mandó a dos pilotos españoles al hospital, le costó una sanción a otro -el líder del Mundial Dani Holgado- y una bandera roja que hizo que la carrera se relanzase tras un largo parón y se acortasen el número de vueltas.

Ángel Piqueras, con una fractura desplazada

Los peor parados fueron Ángel Piqueras y Alberto Ferrández y especialmente el primero. El de Ayora, que había comenzado el Mundial con muy buen pie, sufría tras la caída una fractura desplazada en el fémur de la pierna izquierda, lo que le obligará a pasar por el quirófano y un largo tiempo de reposo antes de regresar.

Tras la sanción sufrida por David Alonso, que había hecho la pole el día anterior, belga Barry Baltus (Kalex) salía primero junto a los españoles Alonso López (Kalex) y Ángel Piqueras (Kalex)-

Holgado y Dani Muñoz, sancionados

En la primera curva, Dani Holgado (Kalex) cometió un error y se llevó consiugo al estadounidense Joe Roberts (Kalex). Sin embargo, lo peor llegó en la curva 11, donde Alberto Ferrández se quedo sin frenos y fue el principal culpable de lo que vino después junto a Dani Muñoz y que dejó fuera de combate a Sergio García Dols, Filip Salac, Ángel Piqueras, David Alonso y Collin Veijer.

La carrera se paró, los dos pilotos dañados acabaron en el hospital, Sergio García Dols -con mucho dolor- tampoco pudo salir y todo se reanudó con una sanción para Holgado y Muñoz, que los dejó sin opciones de pelear por las primeras posiciones; y sin algunos de los favoritos.

Tras el reinicio Barry Baltus tomó la cabeza y trató de sacar la máxima ventaja, ya que también tenía que cumplir una sanción. Pese a que regresó sexto, ya no tuvo opción de alcanzar una cabeza en la que Agius y Vietti se pelearon por la primera posición, con Guevara y David Alonso tratando de copar la última plaza del podio, algo que se llevaría el español.

Clasificación Carrera Moto2 GP Las Américas Estados Unidos 2026

1. S. Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 21:10.744

2. C. Vietti Ramus (SpeedRS Team) +0.497

3. I. Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) +0.908

4. D. Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) +1.843

5. M. González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) +2.729

6. B. Baltus (Fantic Racing) +3.251

7. A. López (ITALJET Gresini Moto2) +5.003

8. A. Escrig (KLINT Forward Factory Team) +6.830

9. J. Roberts (OnlyFans American Racing Team) +7.761

10. T. Arbolino (Fantic Racing) +8.740

Así va el Mundial de Moto2 tras el GP Las Américas Estados Unidos 2026

El español 'Manugas' González logró acabar quinto y, con ello, pasa a ser el nuevo líder del Mundial de Moto2, con 39,5 puntos, por 36 de Izan Guevara y con Daniel Holgado, tercero, con 33 puntos.