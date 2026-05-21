Pedro Acosta, señalado por Aprilia tras lo ocurrido en Cataluña: "Son animales enjaulados"

El director general del equipo italiano, Massimo Rivola, ha puesto el ejemplo de lo que vivió el murciano en Barcelona para que cambien el reglamento. Considera injusto que volviera a competir después de provocar una bandera roja

El Gran Premio de Catalunya de MotoGP 2026 será difícil de olvidar para los pilotos españoles. Álex Márquez temió por su vida, Jorge Martín se cayó seis veces en cuatro días (contando la del test oficial del lunes) y Pedro Acosta también tocó suelo y provocó una bandera roja. En total, hubo dos banderas rojas, tres salidas y dos pilotos en el hospital (Álex Márquez y Zarco).

Y como ahora hay dos semanas de tregua para el siguiente certamen, algunos aprovecharon el pasado domingo para lanzar la voz de alarma con el fin de que revisen el reglamento para garantizar la salud de los pilotos.

Uno de ellos fue Massimo Rivola, director general de Aprilia Racing, quien señaló directamente el caso que vivió Pedro Acosta. Lo hizo ante los micrófonos de Sky Sports: "Los pilotos son fenómenos que arriesgan la vida en cada curva y, a menudo, nos olvidamos de ello. Habría que valorar más lo que hacen. Desde el punto de vista del reglamento deportivo, creo que deberíamos ser más estrictos, no en contra del espectáculo, sino a favor de la seguridad".

"Estos pilotos son como leones enjaulados y, cuando los sueltas, van a tope. Se ha señalado que la línea de salida de Montmeló está muy lejos de la primera curva, y que esto hace que las motos lleguen a la primera frenada con una velocidad quizá excesiva", comentó.

"Pero hay otras primeras curvas aún más lejanas, y pienso por ejemplo en Mugello. En mi opinión, depende del enfoque que adoptemos. Tras un accidente como el de Álex Márquez y una bandera roja, si se reanuda la carrera de esa manera, yo esperaría que los pilotos fuesen un poco más tranquilos. Mi sugerencia es que haya una Dirección de Carrera más estricta, pero por el bien de los pilotos", continuó.

Crítico con los pilotos de Aprilia, pide que analicen lo de Pedro Acosta

Su crítica no va dirigida por la falta de penalización a Raúl Fernández tras tirar a Jorge Martín, sino a lo sucedido con Pedro Acosta: "No, en realidad ese es más bien un problema interno nuestro, porque es feo ver a dos Aprilia implicadas entre sí en un accidente. El análisis es más general: creo que un piloto que, por una razón u otra, incluso ajena a él, como un problema técnico, provoque una bandera roja, no debería volver a salir y disputar la carrera. Lamento lo que pasó al final con Ai Ogura, pero son aspectos que, en mi opinión, debemos revisar...".

"Ojo, no estoy criticando a Dirección de Carrera, porque este ha sido siempre el enfoque adoptado, incluso a propósito, en busca del espectáculo. En mi opinión, más allá de la norma sobre la bandera roja y la posibilidad de volver a salir, la cuestión es deportiva. No tengo nada en contra de Pedro, pero creo que hay que revisar algunas cosas. Es un tema que pongo sobre la mesa junto con el deportivo. A Acosta, si no le hubieran dejado volver a salir, no le habrían quitado nada a nadie: habría sido una evolución normal de la carrera", indicó el dirigente italiano.

"Si la bandera roja hubiera llegado una vuelta después de la avería del motor de Pedro, él no habría podido volver a salir a pista, porque el reglamento establece que el piloto debe regresar al box con la moto. Por lo tanto, readmitirlo en la parrilla, habiendo provocado de hecho la bandera roja, aunque fuera involuntariamente, en mi opinión no fue correcto", prosiguió su argumentación.

"Creo que algunas cosas deberían estar mejor redactadas en el reglamento. Sería más justo no dejarle volver a salir. Claro, podría parecer una penalización severa, pero no lo es. Tenemos que hablar de ello...", finalizó dicha intervención. Ahora, habrá que ver si los responsables del Mundial le hacen caso o no.