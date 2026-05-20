Rossi incendia Ducati con sus declaraciones sobre Bagnaia y Marc Márquez

El máximo responsable del VR46 Racing Team ha acusado al equipo de no prestarle tanta atención al piloto italiano. Algo que no ha gustado ni a este mismo

A Aprilia le pudo la presión de poder distanciarse de Ducati aún más en Cataluña y Pecco Bagnaia lo aprovechó, al igual que Di Giannantonio, del VR46 Racing Team. El primero logró volver a subirse al podio después de mucho tiempo sin hacerlo en una carrera larga y el segundo sumó los 25 puntos de campeón para recortarle distancias tanto a Jorge Martín como a Marco Bezzecchi.

Sin embargo, Valentino Rossi habló en el paddock e hizo subir la tensión en el equipo de Borgo Panigale. Tanto que ha puesto en un serio aprieto al propio Bagnaia.

El nonacampeón y máximo responsable del VR46 Racing Team ha vuelto a lanzar un dardo que directamente salpica a Marc Márquez para intentar montar un nuevo incendio en Ducati ahora que parece que vuelven a ver un poco de luz en el campeonato.

Concretamente, el italiano pronunció estas palabras ante los micrófonos de Sky Sports: “Creo que Pecco tiene una actitud excelente este año. Lo veo a menudo, entrenamos juntos con frecuencia y se está esforzando al máximo, tanto en su vida cotidiana como en los entrenamientos y en las carreras. Tiene muchas ganas de volver a ganar con Ducati. Esa es la actitud correcta. Los resultados son evidentes, ya que tuvo un fin de semana fantástico en Le Mans. La temporada aún es larga, probablemente Pecco no vuelva a competir con Ducati como el año pasado, pero me gustaría que Ducati pusiera el mismo empeño que Pecco para intentar regresar a la cima. Porque, como en un matrimonio donde se aman mucho, cuando suceden cosas malas como el año pasado, no hay resultados, solo ciertas declaraciones, y los ánimos se han enfriado considerablemente. Pecco lo está intentando, y espero que Ducati también lo intente, porque el potencial para volver a ganar está ahí".

O dicho de otra forma, en Ducati están más centrados en el regreso de Marc Márquez que en el renacer de Pecco. Sin embargo, Bagnaia lo ha desmentido y ha roto una lanza a favor de su equipo: "Siento al apoyo de Ducati en mis hombros. Lo de ‘Vale’ es una suposición. Él ve lo que hago yo en casa, y no ve lo que hacen en Ducati. Todos estamos trabajando, pero es obvio que después del año pasado, en el que hubo grandes dificultades, se está trabajando para intentar recuperar el equilibrio".

Así se gestó la victoria de Di Giannantonio

Valentino Rossi se vino arriba en el paddock con unas declaraciones sobre su expupilo Pecco Bagnaia. Y quizás se dejó llevar por la euforia que le dio el primer triunfo de la temporada de su equipo, conseguido por su compatriota Fabio di Giannantonio, quien logró el domingo la segunda de su carrera en MotoGP.

Eso sí, lo hizo en un dramático Gran Premio de Cataluña de MotoGP disputado en el circuito Barcelona-Cataluña y que tuvo hasta dos banderas rojas. Las fuertes caídas de Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) primero y del francés Johann Zarco (Honda RC 213 V) después provocaron sendas banderas rojas que trastocaron los planes de prácticamente todos los pilotos y equipos.