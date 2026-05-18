Rebelión de los pilotos en MotoGP tras la locura vivida en el GP de Cataluña: "La salud de la gente va por delante del show"

Los pilotos se muestran abiertamente en contra de las decisiones de Dirección de Carrera que, según ellos, han motivado que hubiera más accidentes

Aunque el mensaje que llegó desde el hospital y desde el equipo Gresini fue tranquilizador y la vida de Álex Márquez no corre peligro, la situación vivida este domingo en el circuito de Montmeló no ha dejado contento a casi nadie. Ni siquiera a esos, como Di Giannantonio, que habían ganado o a otros, como Bagnaia, que se habían encontrado con un podio.

Los que se cayeron fueron Pedro Acosta, Jorge Martín... y los que acabaron en el hospital, Alex Márquez y Johann Zarco. Pero con dos banderas rojas, tres salidas y la situación vivida en carrera, bien podía haber sido cualquier otro.

"Creo que no es muy necesario hacer tres salidas cuando ya llevamos dos red flags, cuando ya se han ido dos pilotos al hospital, cuando en la última caída se han caído tres o cuatro... Después de la segunda bandera roja, no se sale más y punto. Creo que no es necesario", sentenciaba Pedro Acosta.

"Está muy bien que el show deba de seguir, pero muchas veces nos olvidamos que nosotros somos los que hacemos el show. La salud de la gente va por delante del show que podamos dar. No hace falta un tercer intento para que pase algo todavía más gordo. Cuando ya llevas dos sustos en el campeonato o en ese mismo día, también hay que parar un poco", criticaba el Tiburón de Mazarrón que fue, indirectamente, protagonista de la primera bandera roja, ya que tuvo un problema mecánico que le frenó y provocó el grave accidente de Alex Márquez.

Jorge Martín alza la voz contra dirección de carrera

La caída de Pedro Acosta, en el tramo final, le dejó sin puntos. Pero antes de eso ya se había caído Jorge Martín, que vio cómo, por segundo día consecutivo, se iba al suelo cuando virtualmente lideraba el Mundial. Aunque estaba molesto, el madrileño se quedaba con que "Alex y Johann están vivos". Y no dudaba en señalar también a la Dirección de Carrera por todo lo vivido en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP.

"Dicen que el show siempre tiene que seguir, pero yo creo que hay un momento en el que hay que comenzar a pensar en la parte humana. No sé hasta qué punto era necesario seguir buscando ese riesgo. Yo soy un mandado, hago lo que me dicen, pero hay que recapacitar y pensar hasta qué punto vale la pena que nos juguemos la vida así. Recomenzar tres veces es muy peligroso y excesivo. Yo puedo afrontarlo mentalmente, pero hay otros, que no. La atmósfera que se crea ya invita a que pasen cosas de estas", indica el campeón del mundo en 2024.

Pecco Bagnaia espera la próxima comisión de seguridad

Uno de los beneficiados de todo este lío fue un Pecco Bagnaia que estaba retrasado en la carrera inicial y que, al final, acabó en el podio. Pese a ello, tiene claro que sus compañeros tienen razón al criticar que la carrera se relanzara por dos veces más. "Nadie nos obliga a salir a la pista, pero en mi opinión, hubo varias situaciones cuestionables este fin de semana, así que espero que en la próxima comisión de seguridad hablemos un poco más", indicaba el dos veces campeón del mundo.

También se vio beneficiado un Joan Mir que finalizó segundo, aunque una sanción posterior por la presión de los neumáticos le relegó a la decimotercera posición. El balear calificó de "terrorífico" todo lo vivido este domingo en Montmeló y no se mordió la lengua a la hora de criticar las decisiones que se habían tomado.

Para Joan Mir, todo fue "terrorífico"

"Visto desde fuera ha sido terrorífico. Ha sido un día muy complicado a nivel mental y emocional porque cuando ves que dos compañeros están en el hospital y tienes que ponerte el casco para salir a pista no es fácil para nadie. Tienes que tirar de experiencia y ser un poco egoísta, pensar en ti, pero no es una sensación agradable”, admite el piloto de Honda, que también se refería a las tres salidas que han tenido que hacer los pilotos.

“Entiendo que por reglamento la carrera tenga que seguir si todos estamos bien, pero para los pilotos es muy complicado hacer tres salidas. En Montmeló, la primera curva siempre es una lotería”, sentenciaba.