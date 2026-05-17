Manu González golpea a última hora y deja a Celestino Vietti con las ganas

La estrategia de neumáticos del español de Kalex le permitió llegar mucho mejor al final de la prueba para superar al piloto de Boscoscuro y mantenerse en la primera plaza del Mundial de Moto2

Segunda carrera y segunda victoria española en el Gran Premio de Cataluña de Moto2. Pese a que el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro) dominó buena parte de la carrera, fue el español Manuel González (Kalex) quien gestionó mejor los neumáticos para dar el golpe final y ser aún más líder del Mundial.

De esta manera, González suma su segunda victoria de la temporada y el quinto podio de seis posibles en lo que va de curso, lo que le permite duplicar su ventaja (18.5 puntos por los 9.5 con los que llegó) en la clasificación provisional del mundial sobre su inmediato perseguidor, el también español Izan Guevara (Boscoscuro), que acabó tercero.

Los neumáticos, decisivos en las últimas vueltas

Tras una batalla sin tregua durante muchas vueltas, no fue hasta casi al final cuando todo se decidió. Celestino Vietti se tuvo que pelear con los neumáticos de su moto para evitar la caída y esa circunstancia la aprovechó Manuel González para superarlo a tres vueltas del final, mientras que por detrás Izan Guevara hacía lo propio con Iván Ortolá para situarse en el tercer peldaño del podio.

El piloto italiano intentó aguantar tras el rebufo de la moto del madrileño, pero su moto continuaba dándoles 'sustos' cada dos por tres en forma de largas derrapadas de la rueda trasera que le obligaban a asumir muchos riesgos.

Manu González no deja hueco alguno

Ya inmersos en la última vuelta, González planificó a la perfección al cerrar todos los huecos y mantener las diferencias con Celestino Vietti, que se tuvo que conformar con el segundo puesto, por delante de Izan Guevara, que les acompañó en el podio.

La cuarta posición fue para Iván Ortolá, que tuvo que ayudar a Guevara a llegar hasta la calle de talleres al quedarse sin gasolina, con Daniel Holgado quinto, por delante de David Alonso, Filip Salac, Alonso López, Luca Lunetta y Senna Agius, que completaron las diez primeras plazas.

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