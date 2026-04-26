Agius mete miedo y Manu González se afianza en el liderato del Mundial de Moto2

El australiano gana por segunda carrera consecutiva y sale del Gran Premio de España a 9,5 puntos del lideato del Mundial de Moto2

El australiano Senna Agius da más emoción al Mundial de Moto2 tras repetir la victoria de Austin en el Gran Premio de España 2026 en una carrera donde se instaló en el grupo cabecero y, a ocho vueltas para el final, dio el hachazo y nadie le pudo alcanzar.

Agius confirmó, así mismo, el dominio del equipo Liqui Moly Dynavolt Intact GP en este arranque de campeonato y metió presión al líder del Mundial, un Manu González que acabó segundo en el Circuito Ángel Nieto de Jerez y que se afianza en la primera posición, aunque sólo con 9,5 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo.

La carrera tuvo cuatro protagonistas claros: los tres que se disputaron el triunfo y un David Alonso que remontó tras caer a la duodécima posición y le faltaron un par de vueltas para alcanzar al trío cabecero.

Aunque Collin Veijer perdió la primera posición alcanzada el día anterior tras una buena salida de Manu González, el neerlandés se rehizo pronto, tomó el mando de operaciones y puso un ritmo que sólo González y Agius fueron capaces de seguir.

Alonso López y Baltus, al suelo

Por detrás, Escrich perdía posiciones, Alonso López trataba de no perder comba, mientras Baltus progresaba, intentando que no se escapase el trío cabecero. Ese intento acabó en fracaso, pues primero Baltus y después López se iban al suelo y dejaban un corte de más de 4 segundos entre los tres primeros y un grupo en el que sobresalían Escrich y Vietti. A esas alturas, Aron Canet también se había ido al suelo y se despedía de hacer algo en casa.

Por delante nada cambiaba. Los intentos de Veijer de irse fracasaban y, por detrás, Agius y Manu González le seguían el ritmo. Aunque el piltoo madrileño le daba, por momentos, el 'relevo' al australiano en la persecución del neerlandés.

Agius da el golpe y le sigue Manu González

A 8 vueltas del final todo cambió. Agius dio un paso adelante, presionó a Veijer hasta adelantarle y eso lo aprovechó también Manu González para situarse segundo. Nada cambió de ahí al final. Los dos perseguidores aguantaron los intentos de escapada del australiano hasta que, a una vuelta del final, desistieron.

David Alonso, por su parte, llegaba remontando como un huracán. El colombiano logró situarse cuarto a menos de cinco vueltas para el final. Era demasiado tarde, ya que estaba a 4,7 del grupo de cabeza, pero su ritmo era superior a todos hasta el punto de que metió miedo al poner a poco más de un segundo. Le faltaron algunas vueltas más al colombiano y se tuvo que conformar con la cuarta posición.

Tras este triunfo en el Gran Premio de España 2026, Manu González manda en el Mundial de Moto2 con 59,4 puntos, seguido de Senna Agius con 50 y de Izan Guevara, que sólo pudo ser séptimo, con 35. Vietti sube a la cuarta plaza, con 43 y Holgado completa el Top-3 con 38.

Clasificación carrera Moto2 Gran Premio de España 2026

1. S. Agius (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) 35:17.948

2. M. González (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) + 0.885

3. C. Veijer (Ajo Motorsport) + 1.107

4. D. Alonso (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) +2.032

5. C. Vietti Ramus (SpeedRS Team) + 4.212

6. D. Muñoz (Italtrans Racing Team) + 10.013

7. I. Guevara (BLU CRU Pramac Yamaha Moto2) + 10.660

8. T. Arbolino (Fantic Racing) + 11.649

9. A. Escrig (KLINT Forward Factory Team) + 12.289

10. I. Ortola (QJMOTOR - FRINSA - MSI) + 12.564

11. D. Holgado (CFMOTO Power Electronics Aspar Team) + 12.934

12. A. Sasaki (Momoven Idrofoglia RW Racing Team) + 14.893

13. D. Oncu (EFM Marc VDS Racing Team) + 15.386

14. F. Salac (OnlyFans American Racing Team) + 15.539

15. J. Roberts (OnlyFans American Racing Team) + 16.239