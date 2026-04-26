Máximo Quiles no hace prisioneros en Jerez y aumenta su renta en Moto3

El piloto murciano cambió el ritmo a cinco vueltas del final y pese a los esfuerzos de David Muóz se marcha solo hasta alcanzar la línea de meta en el GP de España

¡Carrerón en Moto3! Tal y como acostumbra la categoría de bronce del mundial de motociclismo, la emoción se mantuvo de principio a fin salvo por la excepción de Máximo Quiles, un líder del Mundial que dejó clara su autoridad sobre el asfalto de Jerez. El murciano mantuvo la calma mientras pasaba vueltas en el grupo de cabeza y a tres del final dio el zarpazo definitivo para coronarse ganador del Gran Premio de España. No sorprende su felicidad tras cruzar la meta.

"Ha sido increíble, impresionante... Sin palabras. Estar ahí con toda la afición, hasta me he hecho daño en la garganta de tanto gritar. Ganar en Jerez es el sueño de cualquier niño. Hasta he bailado flamenco... Y bueno, se lo dedico a mi yaya, que me ha apoyado desde pequeñito y falleció hace tres semanas. Esto va por ella", subraya.

Volviendo al desarrollo de la carrera, esta comenzó con la caída de Joel Esteban y un toma y daca entre David Muñoz (a la postre tercero) y Quiles, que firmaron varios adelantamientos entre ellos y con algunos de sus rivales mientras se mantuvo un grupo compacto.

Esa igualdad inicial se rompió cuando los mejores de la prueba, a los cuales hay que sumar a un Adrián Fernández que concluyó en el segundo lugar del podio, impusieron un ritmo que nadie más pudo seguir. De este modo, rodaron en solitario mientras en argentino Marco Morelli luchaba por contactar.

El golpe definitivo de Máximo Quiles

Tras la calma llegó la tempestad con la firma de Máximo Quiles. El del equipo Aspar se puso en cabeza a cinco vueltas del final y cambió el ritmo para retar a sus compañeros de 'fuga' a seguirle. Entendiendo que era un momento decisivo, Muñoz superó a Fernández y se fue con el de Murcia. Todo parecía destinado a terminar en un mano a mano, pero en esa lucha fue el madrileño el que salió perdiendo para dejar expedito el camino hacia la bandera a cuadros para Quiles.

Ya descolgado, Muñoz se acabó viendo en un nuevo trío de pilotos, en esta ocasión con Fernández y Morelli como acompañantes. Fue una pelea preciosa en la que todo se decidió en la recta final, la cual sonrió a Fernández para terminar segundo. Muñoz, tercero.

Quiles, más líder del Mundial

Tras esta victoria el murciano alcanza los 90 puntos y cobra una ventaja de hasta 37 con Álvaro Carpe, quien no pudo pasar de la quinta plaza. En tercera posición, Adrián Fernández con 49 unidades.

La próxima carrera tendrá lugar en dos semanas con la disputa del Gran Premio de Francia entre los días