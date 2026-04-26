Así queda el Mundial de MotoGP tras el GP de España 2026: puntos y posiciones con Marc Márquez, Jorge Martín y Pedro Acosta

Marco Bezzecchi apuntala su primer puesto en la clasificación general del Mundial al firmar un segundo puesto en el GP de España

Marco Bezzecchi no da tregua. El piloto italiano ha firmado una actuación muy seria en el Gran Premio de España para conseguir un segundo puesto que sabe a mucho, ya que le sirve para aumentar su renta al frente del Mundial de MotoGP con todos sus rivales menos con Álex Márquez, cuya victoria el Jerez –ya lo hizo en 2025– le permite ascender hasta la sexta plaza de la clasificación.

Más allá paso al frente del piloto español de 30 años, pocos cambios nos ha dejado esta última carrera, ya que justo detrás del piloto de Aprilia han entrado en meta su compatriota Fabio Di Giannantonio y Jorge Martín. El madrileño sigue segundo en la general; eso sí, ahora a una distancia de hasta 11 puntos con su compañero de equipo.

Pedro Acosta y Marc Márquez se descuelgan

No ha sido un gran día para el resto de españoles. Empezando por Pedro Acosta, cuarto en la tabla, este tuvo un toque con otra moto a mitad de carrera que dañó la suya propia, lo cual convirtió su participación en Jerez en un ejercicio de supervivencia que le permitió sumar únicamente seis puntos para quedar a 35 del primer puesto.

Más lejos aún se ve ahora a Marc Márquez. El vigente campeón del mundo se cayó en la segunda vuelta, por lo que no ha puntuado y se mantiene con los 57 que tenía tras la sprint que ganó el sábado en Jerez. Ahora le separan hasta 44 puntos de la primera plaza que ocupa Marco Bezzecchi.

Clasificación del Mundial de MotoGP 2026 después de cuatro carreras

1. M. Bezzecchi (Aprilia) - 101 puntos (25+31+25+20)

2. J. Martín (Aprilia) - 90 puntos (18+27+32+13)

3. F. Di Giannantonio (VR46) - 71 puntos (12+25+13+21)

4. P. Acosta (KTM) - 66 puntos (32+10+18+6)

5. M. Márquez (Ducati) - 57 puntos (9+25+11+12)

6. A. Márquez (Gresini) - 53 puntos (0+13+15+25)

7. R. Fernández (Trackhouse) - 44 puntos (23+6+11+4)

8. A. Ogura (Trackhouse) - 37 puntos (17+16+4+0)

9. P. Bagnaia (Ducati) - 34 puntos (8+2+15+9)

10. L. Marini (Honda) - 25 puntos (6+5+12+2)

11. E. Bastianini (Tech3) - 22 puntos (4+1+17+0)

12. B. Binder (KTM) - 23 puntos (13+0+4+6)

13. F. Morbidelli (VR46) - 21 puntos (8+4+2+7)

14. F. Aldeguer (Gresini) - 13 puntos (0+8+5+0)

15. J. Zarco (LCR) - 15 puntos (5+7+1+2)

16. D. Moreira (LCR) - 9 puntos (3+3+3+0)

17. F. Quartararo (Yamaha) - 9 puntos (2+4+0+3)

18. A. Rins (Yamaha) - 3 puntos (1+2+0+0)

19. J. Mir (Honda) - 3 puntos (3+0+0+0)

20. T. Razgatlioglu (Pramac) - 1 punto (0+0+1+0)