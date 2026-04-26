Pedro Acosta apunta a Marc Márquez: "Está claro que algún problema debe tener, no es normal"

El piloto murciano, que no pudo rendir con su KTM como esperaba en el Gran Premio de España de MotoGP, también ve con preocupacion las caídas de Marc Márquez

Si Álex Márquez fue la alegría y Marc Márquez la gran decepción, Pedro Acosta tuvo más de lo segundo que de lo primero. Y eso que su KTM, salvo en la clasificación, no ha estado bien en todo el fin de semana.

El piloto murciano acabó en décima posición, dos puestos por detrás de Bastianini -también KTM- y muy lejos de poder pelear por el Top-5 que se había marcado el día anterior.

Acosta no puso paños calientes y reconoció que este circuito no se le da bien. No es algo nuevo y no lo puede ocultar. "Siempre que llego a Jerez siento cosas que no siento en ningún otro circuito. En el test -de este lunes- tengo que entender por qué me cuesta tanto, ya que no creo que la moto fuera tan buena en Austin y tan mala ahora", asegura el Tiburón de Mazarrón, que desveló un problema que también le lastró a la hora de rendir en tierras andaluzas.

"Si ya era complicado el fin de semana, con el carenado se complicó un poco más. Por fin se terminó, de modo que ahora podré centrarme en el entrenamiento de mañana", añadía, haciendo borrón y cuenta nueva tras este Gran Premio.

De lo que sí se mostró sorprendido el próximo piloto de Ducati es de lo que le está sucediendo a Marc Márquez. Ya ha avisado su hermano Álex que le resultó raro que en las curvas de izquierdas él fuera más rápido que Marc; y ahora, Pedro Acosta también ve que le pasa algo.

"Está claro que, desde Indonesia del año pasado, algún problema debe tener. Porque no es normal ver esto en Marc", señaló sobre la caída, la enésima del piloto catalán esta temporada, en la que le cuesta rendir los domingos después de haber brillado los sábados.

Jorge Martín se vio ganador en Jerez

Quien sí salió más contento, pese a que el cuarto lugar podría parecerle poco, fue un Jorge Martín que salía muy atrás por la sanción, pero que rápidamente se puso en el grupo de cabeza, lo que le hizo soñar con triunfo.

Sin embargo, este domingo, las Ducati de Alex Márquez y Di Giannantonio eran superiores a su Aprilia. Y también su compañero, Bezzechi, como todos los domingos este año.

"La salida pensaba hacerla bien, pero no tanto", asegura el madrileño, que salía décimo por la sanción que recibió el viernes y llegó cuarto a la primera curva. "Creía que me iban a encerrar un poco, pero ha sido al contrario, me han dejado hueco, he ganado una fila, he soltado frenos y he llegado a Fabio Di Giannantonio. La verdad es que en ese momento, cuando me he visto cuarto en la primera curva, he pensado que podía hasta ganar", reconoció tras el gran premio celebrado en Jerez.

Pese a ello, pronto se dio cuenta que no daba para más y se dedicó a conservar un cuarto puesto que le permite no alejarse mucho del liderato del Mundial. "A partir de ahí la idea era guardar neumáticos para la segunda parte de la carrera, pero las sensaciones con la parte trasera de la moto no han sido súper buenas y desde el principio ni acelerando ni frenando tenía buen feeling trasero. He dado el máximo, lo que he podido, pero seguramente aún tengo mucho que mejorar con esta moto", indicaba el piloto de Aprilia.