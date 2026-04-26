Alex Márquez desvela un problema de su hermano Marc: "Eso es muy raro"

Alex Márquez repetía victoria en el Gran Premio de España, pero, al igual que también ha dicho Pedro Acosta, se ha mostrado extrañado con lo que le está ocurriendo a Marc

Viendo cómo ha ido el fin de semana, el triunfo de Alex Márquez en el Gran Premio de España de MotoGP no sorprende a nadie. El piloto de Cervera fue el mejor el viernes. El sábado no ganó el Sprint porque la carrera se volvió loca con la lluvia, lo que ayudó a su hermano. Y este domingo, ni siquiera si Marc no se hubiera ido al suelo habría podido pararlo.

Marco Bezzecchi, que llevaba cinco victorias consecutivas entre el pasado año y éste, trató de alcanzarlo, pero finalmente se conformó con mantener la segunda posición y afianzar su ventaja al frente del Mundial de MotoGP.

Alex Márquez, que tenía como mejor resultado un octavo puesto en Brasil, daba un salto adelante que ni él mismo se creía. De hecho, en la previa del gran premio jerezano, el piloto de Gresini asumía que repetir el triunfo del pasado año no era "una opción". Pero lo ha repetido.

"Tenía que ser aquí. Si había un circuito para volver a ser competitivo, era aquí. La magia existe. Antes de llegar no estábamos casi ni para entrar en el top 5. Pero salió el fin de semana perfecto", reconocía el piloto catalán tras confirmar su triunfo ante una afición española entregada.

Alex Márquez aún no se explica su mejoría

El menor de los hermanos Márquez señalaba, no obstante, que no han cambiado muchas cosas, que el parón le ha venido bien y que ha sabido "sacar partido" a las virtudes de su Ducati "por encima de los problemas". "No es que hayamos cambiado muchas cosas. Estoy muy contento de haber podido pilotar por encima de los problemas. Este fin de semana, tras el parón, he estado motivado, empujando desde el principio para coger mi ritmo", reconocía.

Alex, viendo el ritmo que tenía desde el viernes, se veía con "muchas opciones" si lograba “una buena salida" y "atacando al inicio a Bezzecchi y Marc (Márquez)”.

Ahora quiere darle continuidad. "Hay que analizar qué ha pasado este fin de semana para mantener la regularidad hasta final del año. Desde el primer momento me he sentido muy bien; he fluido mucho...", aseguraba.

Lo que no ha podido ocultar es que a su hermano le pasa algo que no ha dicho y a lo que también se ha referido Pedro Acosta. "Lo bueno de este fin de semana es que, en las curvas de izquierda, yo he ido más rápido que Marc y eso es muy raro", desvelaba el menor de los Márquez.

Bezzecchi, contento con el segundo puesto

Marco Bezzecchi, por su parte, asumía como buena la segunda plaza, que le permite afianzar su liderato en el Mundial tras la caída de Marc Márquez y el cuarto puesto de su compañero Jorge Martín.

El italiano reconocía que era “importante hacer una buena carrera después del resultado de ayer” y admitía que ha “sufrido un poco en el fin de semana”.

Por todo ello y porque Alex Márquez era "demasiado rápido" para él, está “contento” con el resultado del fin de semana en Jerez.